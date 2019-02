World War Z: PvPvZ: Spieler gegen Spieler gegen Zombies - 4Players.de

Scavenge Raid: Ressourcen auf der Karte müssen eingesammelt werden.

Vaccine Hunt: Die Spieler müssen ein Objekt einsammeln und für längere Zeit halten, um Punkte für das Team zu sammeln.

Swarm Deathmatch: Klassisches Deathmatch zwischen zwei Teams.

Swarm Domination: Bestimmte Areale auf der Karten müssen erobert und gehalten werden, um Punkte für das Team zu sammeln.

King of the Hill: Ein (einziger) Hügel muss erobert und kontrolliert werden.

Neben den kooperativen Gefechten für vier Spieler gegen die Zombiemassen wird es in World War Z auch mehrere PvP-Modi geben, in denen Spieler gegen Spieler gegen Zombies antreten werden (PvPvZ). In fünf Spielmodi kämpfen zwei Teams mit je vier Spielern gegeneinander und zugleich gegen die Zombies.Die fünf PvPvZ-Modi sind:Der vom gleichnamigen Filmfranchise von Paramount Pictures inspirierte Koop-Shooter soll 2019 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Player vs Player vs Zombies"Im Spiel hat man es mit Hunderten verschiedener Zombies gleichzeitig zu tun, die als Horde heranstürmen, um die Verteidigung zu durchbrechen. Die dynamische Schwarmsimulation, eine intelligente Bestimmung der Intensität, diverse Zombie-Mechaniken sowie ein fortschrittliches Gore-System kombinieren sich zur ultimativen Zombie-Shooter-Erfahrung. Spieler können mit Freunden oder allein mit KI-Teamkameraden spielen, um den Kampf gegen die unnachgiebigen Untoten-Schwärme zu überstehen. Von Moskau über Jerusalem bis New York - die actiongeladene Koop-Kampagne von Sabers World War Z bietet einzigartige Geschichten von Überlebenden und Missionen auf der ganzen Welt. Fallen, Sperren und die Umgebung können strategisch eingesetzt werden, um die untoten Gegner zu bremsen. Anschließend kann das Feuer aus allen Richtungen eröffnet werden - mit einer großen Auswahl durchschlagskräftiger Waffen und Sprengstoffe", schreibt der Publisher.