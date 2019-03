Sekiro: Shadows Die Twice: Wäre fast ein Teil der Tenchu-Reihe geworden - 4Players.de

Ursprünglich hat Hidetaka Miyazaki und sein Team bei From Software offenbar darüber nachgedacht, Sekiro: Shadows Die Twice als Teil der Tenchu-Reihe zu konzipieren. "Von Tenchu kam sehr viel Einfluss", meint der CEO des Studios im Gespräch mit Variety , das von DualShockers aufgegriffen wurde. "Wir haben zuerst sogar erwogen, Sekiro: Shadows Die Twice als einen Teil der Tenchu-Serie zu entwickeln."Im Laufe der Zeit habe man sich aber schließlich doch dazu entschieden, Sekiro lieber als neue Marke zu etablieren. "Nach dem wir das beschlossen hatten, haben wir uns selbstverständlich noch viele weitere Spiele als Referenz angeschaut", fährt Miyazaki fort. "Ich denke aber weiterhin, dass der größte Einfluss von Tenchu stammt."Damit bleibt Sekiro nur ein spiritueller Nachfolger der Stealth-Serie, die zuletzt vor zehn Jahren mit Tenchu: Shadow Assassins aus dem Schatten hervortrat, auf Wii im Test aber nicht mehr die alte Faszination von damals entfachen konnte.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart