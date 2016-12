Allgemein: Synchronsprecher Nolan North übt Kritik an streikenden Kollegen - 4Players.de

Synchronsprecher Nolan North, sicher am besten bekannt für seine Paraderolle als Nathan Drake in Uncharted, hat seine streikenden Kollegen während seines Auftritts bei den gestrigen Game Awards indirekt ermahnt. Wie Polygon schreibt, nahm er den Leitspruch "Performance Matters" der Streikenden als Aufhänger, um auf die Leistungen der Entwickler hinzuweisen. Deren Einsatz, so die Argumentation von North, bilde erst die Basis für die Notwendigkeit und damit auch die Jobs für Synchronsprecher."Die Leistung ist wichtig", so Nolan in Anlehnung auf den Leitspruch. "Die Leistung jedes Designers, jedes Programmierers, jeder hart arbeitenden und talentierten Person, die in diesem Büro [bei Naughty Dog] arbeitet. Diese Leistung ist so wichtig. Und ihrer Leistung ist wichtiger als meine. Und das ist heutzutage wichtig, bei all dem Hin und Her in den Gesprächen. Denn ohne ihre Leistung wäre meine Leistung bedeutungslos. Sie würde nichtmal existieren."Die Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) versucht bereits seit zwei Jahren, neue bzw. bessere Bedingungen für Synchronsprecher in Videospielen mit den großen Publishern auszuhandeln, darunter EA, Activision, Disney Character Voices und Take-2 Software. Diese machen wiederum die Streikenden für die mangelnde Kommunikation hinsichtlich der Verhandlungen verantwortlich und haben als Reaktion darauf eine Webseite gestartet , auf der man u.a. auf bereits zugesagte Zugeständnisse eingeht.