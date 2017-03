Allgemein: Factor 5 sichert sich die Rechte an Turrican und allen anderen Marken von Rainbow Arts - 4Players.de

Gute Nachrichten für Fans der kultigen Retro-Ballerei Turrican: Im Spieleveteranen Podcast bestätigt Julian Eggebrecht, einer der Mitbegründer von Factor 5, dass man sich alle Rechte an der Marke gesicherte habe. Damit stünde der Entwicklung eines neuen Teils oder Remakes nichts im Wege. Vielleicht sogar für Nintendo Switch? Im Podcast scheint Eggebrecht sehr angetan zu sein von der neuen Konsole: Er sieht die Leistung irgendwo zwischen Wii U und Xbox One und findet, dass die Entwicklung einfacher sei als für die PS4. Zudem würden alle modernen GPU-Standards unterstützt.Factor 5 ist traditionell ein Fan von Konsolen aus dem Hause Nintendo und erregte vor allem mit den Star-Wars-Spielen Rogue Squadron für das N64 und den GameCube internationale Aufmerksamkeit. Der PS3-Starttitel Lair entpuppte sich dagegen als Flop und läutete den Untergang von Factor 5 ein - zumindest des Hauptquartiers in den USA, während die deutsche GmbH noch weiter existierte, später aber ebenfalls aufgelöst wurde. Vor kurzem wurde Factor 5 laut Eggebrecht allerdings wieder als GmbH gegründet und ist jetzt eben u.a. im Besitz der Turrican-Rechte, aber auch allen Marken des ehemaligen deutschen Publishers Rainbow Arts, darunter X-Out , Z-Out, To Be On Top, M.U.D.S & Co.