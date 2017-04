Allgemein: Marktbericht der ESA in den USA: Grafik und Preis sind entscheidende Faktoren für den Kauf eines Spiels; Anteil der Digitalverkäufe nimmt zu - 4Players.de

yopparai schrieb am 23.04.2017 um 23:59 Uhr

Grafik kann man halt meist mit ein bis zwei Blicken einschätzen, Preise auch. Aber eine Story oder Charakterentwicklung? Wenn ich mir mein letztes storymäßig wirklich gutes Spiel angucke, nämlich Nier:Automata... Da hab ich Stunden gebraucht um zu wissen, dass ich das gut fand. Das Gleiche bei so Sachen wie Legend of Heroes, Virtue's Last Reward oder Steins;Gate. Insofern finde ich das nicht sehr überraschend und eigentlich auch nicht tragisch. Auch Grafik ist ne Kunst und wenn das beim Kunden zieht, dann hat das auch seine Gründe. Spiele sind nunmal ein visuelles Medium. Ich glaube aber, dass Spiele mit guter Story tendenziell eher dazu neigen, eine vielleicht kleine, aber dafür harte Fanbase aufzubauen.