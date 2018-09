Allgemein: Uploadfilter und Leistungsschutzrecht: Erneute Abstimmung im EU-Parlament zur Urheberrechtsreform - 4Players.de

"Die von MdEP Voss vorgelegte Version beruht auf den gleichen falschen Annahmen wie die vorherige, nämlich dass Nutzer und Internetunternehmen bewusst gegen das Urheberrecht verstoßen und mit der Kreativität Anderer Geld verdienen wollen. Der Vorschlag von MdEP Voss läuft diesmal auf den Versuch hinaus, das Haftungsregime für Internetplattformen neu zu gestalten. In seiner Version heißt es ausdrücklich, dass Anbieter von Content-Sharing-Diensten wie Facebook, YouTube, GitHub oder Wikipedia die volle Verantwortung für die von Nutzern hochgeladenen Inhalte tragen sollen.

Diese neu vorgeschlagene Fassung von Artikel 13 ist im Wesentlichen die gleiche wie das Original, auch wenn der Wortlaut etwas anders ist. Wie in der zuvor vorgeschlagenen Version wird dieser neue Vorschlag den Internetunternehmen keine andere Wahl lassen, als Upload-Filter zu installieren. Der Unterschied besteht diesmal darin, dass sie dies "freiwillig" tun werden. Nach dem neuesten Vorschlag von Voss haften Internetunternehmen für Inhalte, die von ihren Nutzern hochgeladen werden. Um eine Haftung zu vermeiden, müssen sie alles entfernen, was das Urheberrecht verletzen könnte. Ihre einzige andere Möglichkeit wäre es, individuelle Entscheidungen über jeden einzelnen Inhalt zu treffen, der auf ihre Plattformen hochgeladen wird, und Zehntausende auf Urheberrecht spezialisierte Anwälte einzustellen."

Die umstrittenen Uploadfilter im Rahmen der Urheberrechtsreform sind noch nicht vom Tisch: Laut der Bürgerrechts-NGO Civil Liberties Union for Europe ( Liberties.eu ) könnte eine erneute Abstimmung des des EU-Parlaments am 12. September dazu führen, dass es zu massiven Einschnitten bei der freien Rede im Internet geben wird. Anfang Juli stimmte die Mehrheit der Abgeordneten des EU-Parlaments bereits gegen die umstrittene geplante Urheberrechtsreform (318 Abgeordnete stimmten dagegen, 278 dafür, 31 enthielten sich).Massive Zweifel an den Artikeln zu Uploadfiltern und Leistungsschutzrecht veranlassten vor der vergangenen Abstimmung über 850.000 Menschen die Change.org-Petition "Stoppt die Zensurmaschine - Rettet das Internet!" zu unterzeichnen ( wir berichteten ). Am 12. September 2018 wird die Reform allerdings neu verhandelt: Bis zum 5. September konnten die Mitglieder des Parlaments neue Versionen von Artikel 13 vorschlagen; das Europäische Parlament wird dann am 12. September über die neuen Vorschläge abstimmen. Laut Liberties (wird u.a. von der Open Society Initiative for Europe (OSIFE) und der Ford Foundation unterstützt) führt aber auch der neue, momentan von den meisten Abgeordneten unterstützte Antrag zum Einsatz von Upload-Filtern:Auch