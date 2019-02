Total War: Three Kingdoms: Veröffentlichung auf Mai 2019 verschoben - 4Players.de

Sega Europe und Creative Assembly haben den Releasetermin von Total War: Three Kingdoms verschoben. Das Strategiespiel wird nun am 23. Mai 2019 erscheinen. Der bisherige Termin war der 7. März 2019."Wir sind sehr glücklich, in der Position zu sein, um das Richtige für unsere Spiele entscheiden zu können. In diesem Fall bedeutet diese Entscheidung mehr Entwicklungszeit zur Verfügung gestellt zu bekommen, um für Euch alles fertigzustellen", sagt Rob Bartholomew, Studio Brand Director bei Creative Assembly. "Es ist uns wichtig, das wir Euch ein Spiel zur Verfügung stellen, dass Ihr ohne Einschränkungen genießen könnt und wir freuen uns darauf, wenn Ihr seht, was wir für Euch bereit halten."Letztes aktuelles Video: Dong Zhuo Reveal Trailer