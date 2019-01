Nintendo Switch Online: Gerüchte: Hinweise auf SNES-Spiele aufgetaucht; vier Emulatoren entdeckt - 4Players.de

Aktualisierung vom 14. Januar 2019, 18:23 Uhr:

I was looking through the NES Switch app with @KapuccinoHeck and @Simon1844. I found four emulator types:



Kachikachi (NES Classic)

Canoe (SNES Classic)

Hiyoko (???)

Count (???)



This could mean there will be two new Classic consoles and/or three new consoles for Switch Online. — SnowmealDome ❄️ (@OatmealDome) 13. Januar 2019

Remember that the NES app for the Switch is essentially a port of the NES Classic emulator. @KapuccinoHeck also found Japanese text for SNES games in the NES app as well. (See the linked tweet for the full list of games.) Very suspicious.https://t.co/tDWj8eKM3m — SnowmealDome ❄️ (@OatmealDome) 13. Januar 2019

Ursprüngliche Meldung vom 13. Januar 2019, 13:46 Uhr:

Super Mario Kart

Super Soccer

Legend of Zelda: Link to the Past

Demon's Crest

Yoshi's Island

Stunt Race FX

Kirby's Dream Course

Pop'n Twinbee

Star Fox

Contra 3

Kirby Super Star

Super Ghouls 'n Ghosts

Kirby's Dream Land 3

Super Metroid

Super Mario World

Pilotwings

F-ZERO

Star Fox 2

Super Punch-Out!!

The Legend of the Mystical Ninja

Super Mario All-Stars

Breath of Fire 2

I was finally able to look around NES Online's strings a bit myself and noticed the sheer amount of SNES games planned.

Here's a list for you folks out there:#NintendoSwitch — Kapu | gamers will perish (@KapuccinoHeck) 13. Januar 2019

Proof of this: https://t.co/bNfggZdlLH — Kapu | gamers will perish (@KapuccinoHeck) 13. Januar 2019

Zusätzlich zu den gefundenen SNES-Spielen sind in der Nintendo Switch Online App textuelle Verweise auf vier Emulatoren entdeckt worden. Neben dem Emulator "Kachikachi", der bei der NES Classic Mini-Konsole zum Einsatz kam und als Grundlage für die NES-Spiele in der Switch Online App verwendet wurde, ist auch der Emulator "Canoe" (aus dem SNES Classic) ausfindig gemacht worden. Die beiden Emulatoren "Hiyoko" und "Count" konnten noch nicht eindeutig zugeordnet werden. "Hiyoko" und "Count" könnten auf zwei weitere Retro-Konsolen-Plattformen für Nintendo Switch Online hindeuten - und ebenfalls auf mögliche weitere Classic-Konsolen (vielleicht N64 und GameCube). Die Emulator-Programm-Software (Canoe, Hiyoko und Count) ist nicht entdeckt worden, aber die Verweise.Ein Dataminer hat sich in den Daten von Nintendo Switch Online umgeschaut und bei den Zeichenketten (Strings) diverse Spiele ausfindig gemacht, die in den nächsten Monaten für Abonnenten erscheinen könnten. Der Datensatz ist ebenfalls bei Pastebin hochgeladen worden. Im Gegensatz zu den bisher verfügbaren Spielen handelt es sich bei den entdeckten Titeln um Spiele-Klassiker vom Super Nintendo Entertainment System (SNES).Hinweise auf folgende SNES-Spiele wurden gefunden:Star Fox 2 war bisher nur für das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System verfügbar. Bisher erhielten Abonnenten von Nintendo Switch Online (NSO) ausschließlich Zugang zu ausgewählten Spielen vom Nintendo Entertainment System (NES). Nintendo hat bisher keine SNES-Spiele für NSO offiziell bestätigt oder angekündigt.