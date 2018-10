My Memory of Us: Kriegsgeschichte zweier polnischer Kinder erscheint heute für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Das Puzzle-Adventure My Memory of Us erscheint heute für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Als Erzähler für die Geschichte zweier Kinder im besetzten Warschau zu Beginn des Zweiten Weltkriegs konnte man Patrick Stewart (u. a. Royal Shakespeare Company, Star Trek: The Next Generation und X-Men) gewinnen.Das Spiel soll trotz Robotersoldaten und Zeichentrick-Look eine Geschichte über reale Menschen und Ereignisse erzählen, um die Erinnerungen an sie wach zu halten sowie deren Helden und Opfern Respekt zu zollen. Spielerisch soll ein Rätsel-basiertes Adventure in 2,5D geboten werden. Zudem werden individuelle Fertigkeiten der sowohl einzeln als auch gemeinsam steuerbaren Protagonisten, ein bildliches Dialogsystem und bittersüßer Humor versprochen. Der folgende Launch-Trailer zeigt weitere Eindrücke der emotionalen Geschichte.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer