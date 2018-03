Hanse - Imperium der Kaufleute: Handelssimulation im 15. Jahrhundert für PC, Mac und Linux angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Hanse - Imperium der Kaufleute (PC) Screenshot - Hanse - Imperium der Kaufleute (PC) Screenshot - Hanse - Imperium der Kaufleute (PC) Screenshot - Hanse - Imperium der Kaufleute (PC) Screenshot - Hanse - Imperium der Kaufleute (PC) Screenshot - Hanse - Imperium der Kaufleute (PC) Screenshot - Hanse - Imperium der Kaufleute (PC)

Assemble Entertainment hat die Handelssimulation Hanse - Imperium der Kaufleute für PC, Mac und Linux (SteamOS) angekündigt. Das von Linked Dimensions ( Tank Operations: European Campaign , Lost Earth) aus Köln entwickelte Spiel wird am 26. April 2018 für 19,99 Euro bei Steam und anderen Digitalportalen erscheinen.In Hanse - Imperium der Kaufleute (englischer Titel: Hanse - The Hanseatic League) schlüpft man in die Rolle eines aufstrebenden Kaufmanns zur Zeit der Hanse und darf mit mehr als 100 Waren zwischen 38 Städten auf zwei Kontinenten (Europa und Nordamerika) handeln. Man soll zwischen verschiedenen historischen Schiffstypen auswählen können. Handelsrouten lassen sich manuell oder automatisch gestalten. Feindliche Schiffskonvois und Piraten wird man in rundenbasierten Schlachten bekämpfen."Als geahndeter, aber erfolgreicher Schmuggler wirst du eines Tages von der Hanse festgesetzt und vor die Wahl gestellt, dem Handelsbund ab sofort als Händler zu dienen oder den Rest deines Lebens hinter Gittern zu verbringen. Fortan bereist du im Auftrag der traditionsreichen Hanse über 30 Städte Europas im 15. Jahrhundert und hast dabei sogar die Möglichkeit, Nordamerika zu erkunden und zu besiedeln! Handle geschickt mit über 100 verschiedenen Gütern und führe so die Hanse zu ungeahnter Größe und Wohlstand. Durch strategisch geschickte Hochzeiten sicherst du dir den Beistand wichtiger politischer Verbündeter und begründest so deine eigene Dynastie erfolgreicher Händler. Beweise dich im Handelswettstreit mit zahlreichen Konkurrenten und sichere dir einen Platz in der Geschichte der Hanse!"Letztes aktuelles Video: Ankündigung