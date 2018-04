A Robot Named Fight!: Action-Adventure erscheint Ende April für Nintendo Switch - 4Players.de

Eine Umsetzung des Action-Adventures A Robot Named Fight! wird ab 26. April im eShop für Nintendo Switch erhältlich sein, wie Hitcents und Entwickler Mat Bitner Games bekannt gemacht haben. Auch im Windows Store soll das Spiel an diesem Tag veröffentlicht werden. Auf Steam erschien es bereits im September vergangenen Jahres.Die Switch-Fassung soll inhaltsgleich mit dem aktuell für PC erhältlichen Abenteuer sein - allerdings weist die Mitteilung darauf hin, dass es einen Day-One-Patch geben wird, der das Spiel auf Versionsnummer v1.1.2.18 aktualisiert und bereits vor Release verfügbar sein wird. Dieser soll u.a. verhinden, dass das Programm im zweiten Gebiet hängenbleibt.In A Robot Named Fight! spielt man einen Roboter, der unter der Erdoberfläche versteckte Artefakte aufspüren soll. Durch diese erhält man Fähigkeiten, mit deren Hilfe man schließlich den finalen Gegner, das so genannte Megabeast bekämpft. Segnet man das Zeitliche, beginnt man dabei von vorn, während die Umgebung mit jedem Start prozedural erstellt wird. Trotzdem kann man in mehreren Dateien verschiedene Spielstände speichern.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer