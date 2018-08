FIFA 19: Drei spielbare Fußball-Karrieren in The Journey: Champions - 4Players.de

Alex Hunter war der erste Star von The Journey. Er hat in den ersten beiden Teilen von The Journey schon alle Höhen und Tiefen erlebt. Nach seinem Debüt in der englischen Premier League wurde Alex in die Championship ausgeliehen, verbrachte eine Saisonhälfte bei Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer und wechselte dann zu einem der größten Clubs in Europa. In The Journey: Champions wird Alex nun endlich mit seinem Traumtransfer zu den Königlichen von Real Madrid belohnt.

Alex lernte Danny erstmals beim Probetraining der National Football Academy kennen, wo sich beide ziemlich in den Haaren lagen. Als sie dann aber in der zweiten Liga zusammenspielten, entwickelte sich zwischen den früheren Rivalen eine echte Freundschaft. Nach Alex‘ Wechsel zu LA Galaxy ging Danny zu seinem alten Club, um in seine Fußstapfen zu treten. Nach einer zwischenzeitlichen Krise in The Journey: Hunter Returns kämpft Danny nach einigen glänzenden Auftritten wieder um seinen Platz im Team.

Kim Hunter ist eine junge US-Spielerin, die davon träumt, es an die Spitze des Frauenfußballs zu schaffen. Und außerdem ist sie Alex' Halbschwester. Alex und Kim begegneten sich erstmals, nachdem Alex auf Vorschlag seines Vaters zu LA Galaxy gewechselt war. Kurze Zeit später wurde Kim erstmals in die US-Frauen-Nationalmannschaft berufen. Nun ist sie nach der Berufung in den Kader für die Frauen-Weltmeisterschaft bereit, in The Journey: Champions den nächsten Karriereschritt zu machen.



Wie Electronic Arts mitteilt, wird es in der Kampagne "The Journey: Champions" von FIFA 19 drei unterschiedliche spielbare Perspektiven geben. Innerhalb der Karriere begleitet man den bisher aufgebauten Profi-Fußballer Alex Hunter, aber auch seinen ehemaligen Kumpel Danny Williams sowie seine Schwester Kim Hunter.Dazu die Pressemitteilung:FIFA 19 wird am 28. September für PC, PS4, One und Switch erscheinen.