Age of Wonders: Planetfall: PDX 2018: Sci-Fi-4X-Strategie für PC und Konsolen angekündigt - 4Players.de

Lennart Sas, Triumph Studios CEO: "Age of Wonders: Planetfall befindet sich seit ungefähr drei Jahren in Entwicklung und läuft auf der nächsten Generation unserer Multi-Plattform-Creator-Engine. Obwohl das Szenario neu ist, sind wir uns sicher, dass sich die Age-of-Wonders-Spieler zu Hause fühlen werden, wenn sie die Hinterlassenschaften der 'Star Union' erkunden. Unser Ziel ist es, ein Spiel zu entwickeln, das sich deutlich von seinen Vorgängern abhebt und dennoch die Grundprinzipien beinhaltet, die Age of Wonders so erfolgreich gemacht haben."

Paradox Interactive hat bei der PDXCON 2018 das neue Strategiespiel von den Triumph Studios (Overlord, Age of Wonders) angekündigt. Es trägt den Titel Age of Wonders: Planetfall und wird 2019 für PC und nicht näher benannte Konsolen erscheinen. Wie der Name vermuten lässt, spielt Planetfall in einem Sci-Fi-Universum. An den Grundfesten der 4X-Strategiereihe wollen die Entwickler aber nicht rütteln. Daher wird man sein futuristisches Imperium im Rundenmodus aufbauen und taktische Kämpfe ausfechten können.Im Spiel versucht man aus dem dunklen Zeitalter eines gefallenen galaktischen Imperiums hervorgehen, um eine neue Zukunft für das eigene Volk zu schaffen. Bei der Erkundung der Ruinen auf dem Planeten und der Begegnung mit anderen Fraktionen, die sich jeweils auf ihre eigene Weise entwickelt haben, sollen die Spieler die Geschichte einer vernichteten Zivilisation enträtseln können.Durch wirtschaftliche Spezialisierung der Sektoren (auf der Weltkarte) und Regierungsdoktrinen wird man wohlhabende Kolonien aufbauen können. Generell sollen mehrere Wege zum Sieg führen, zum Beispiel durch Eroberung, Diplomatie oder Weltuntergangstechnologien. Verschiedene und tiefgreifende Interaktionsoptionen mit anderen NPC-Fraktionen und rivalisierenden Häusern werden versprochen. Zerstörbares Gelände und modifizierbare Waffen sollen die Kämpfe zusätzlich interessanter machen, wobei der Fokus verstärkt auf den Fernduellen liefern wird. Weitere Details sollen demnächst folgen.