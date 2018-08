Forza Horizon 4: "Formula Drift Car Pack" (DLC) für Vorbesteller der digitalen Version - 4Players.de

Microsoft stellt im folgenden Trailer das "Formula Drift Car Pack" (DLC) für Forza Horizon 4 vor, das Vorbesteller aller digitalen Versionen des Rennspiels als Bonus erhalten sollen. Sieben Fahrzeuge sind enthalten: 1998 Formula D BMW 325i, 2015 Formula D Ford Mustang, 2016 Formula D HSV Maloo, 1997 Formula D Nissan 240SX, 1995 Formula D Nissan 240SX, 1996 Formula D Nissan 240SX S14 und 2006 Formula D SRT Viper. Spieler, die ebenfalls Forza Motorsport 7 besitzen, erhalten die Vehikel aus dem "Car Pack" ebenfalls in FM7.Forza Horizon 4 wird am 2. Oktober 2018 für PC (Windows 10) sowie Xbox One erscheinen - und auch im Xbox Game Pass enthalten sein. Käufer der Ultimate Edition erhalten vier Tage Vorabzugang, zwei Erweiterungspakete, den Car Pass, VIP Membership und mehr.Letztes aktuelles Video: Formula Drift Car Pack