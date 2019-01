Forza Horizon 4: Fünftes Update: Free-For-All Adventure, "Isha's Taxis" und sieben Mitsubishi-Fahrzeuge - 4Players.de

Ich würde mich ja freuen, wenn sie die KI endlich fixen würden...Es ist mir am Wochenende wieder aufgefallen, wie kaputt die ist: mit manchen Autos in manchen Klassen fährt sie mit dem exakt selben Auto immer schneller als man selbst und man kann einfach nicht gewinnen. Mit anderen Autos, speziell mit solchen der niedrigen S2 Klasse ist es mir letztens gleich 2x in Folge passiert, dass die KI manchmal so stark gummibanded, dass ich kurz vorm ziel in ner 90° Kurve mit min. 100km/h mehr überholt werde.Zugegeben, dass passiert nicht super häufig, aber immer noch häufig genug, dass man einwandfrei feststellen kann, dass die KI nicht korrekt funktioniert.Ansonsten bin ich aber schon froh, dass man FH4 noch weiter mit gratis Content füttert: ich bin so ziemlich durch mit dem Spiel und habe gefühlt deutlich weniger Zeit in FH4 als in FH3 investiert