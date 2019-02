Fallout 76: Wird in Technikmärkten mittlerweile offenbar mit allem Möglichen im Bundle verkauft - 4Players.de

There is no truth to this rumor. — Bethesda (@bethesda) 22. Januar 2019

Wenn man diversen Beiträgen im PS4-Subreddit Glauben schenkt, ist es mittlerweile gar nicht mehr so einfach, ohne eine Kopie von Fallout 76 aus einem Technik-Markt zu marschieren. Der Nutzer Holographic_Plus etwa präsentiert ein Foto von einem Saturn-Bundle einer PS4-Festplatte, zu der es Bethesdas Endzeit-Rollenspiel quasi kostenlos dazu gibt:Ein anderer Nutzer (Mordecay1986) gibt sich als Saturn-Mitarbeiter aus und bestätigt den Eindruck: "Du bekommst es mit jeder Xbox, PS4, PS4-Festplatte von Seagate, Dualshock-Controllern, einigen Fremdhersteller-Controllern und den Original-Controllern der Xbox One. Selbst wenn du es nicht haben willst. Doch das ist schon okay. Die Reaktion der Kunden, wenn ich ihnen das Spiel "aufzwinge", kann schon recht lustig werden."Einige Nutzer stellen sich natürlich die Frage, warum der Preisverfall in Deutschland krasser zu sein scheint als anderswo - und ob hiesige Händler die Nachfrage massiv überschätzt hätten. Ende Januar widersprach Bethesda übrigens via Twitter den Gerüchten, dass ein Übergang ins Free-to-play-Modell bevorstehe:Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide