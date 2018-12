Hitman 2: Schwer zu fassende Ziele, Eskalationen und Co.: Überblick über die Dezember-Inhalte - 4Players.de

"Neue inkludierte Verträge: Berufsrisiken (Jetzt erhältlich) - Alle inkludierten Verträge werden von Mitgliedern der Community erstellt und dann dem Spiel hinzugefügt, sodass sich alle Spieler an ihnen erfreuen können. Für Hitman 2 werden inkludierte Verträge basierend auf verschiedenen Themen ausgewählt. Das erste Thema ist 'Berufsrisiken', da sich alle Verträge auf verschiedene Jobs und Berufe konzentrieren.

Neuer Eskalationsvertrag: Die Aelwin-Verbesserung (13. Dezember) - Eskalationsverträge sind darauf ausgelegt, dass Spieler ihre Fertigkeiten und Spielstile an unterschiedlichste Komplikationen anpassen, auf die Agent 47 stoßen kann. Dieser neue Eskalationsvertrag findet auf der mysteriösen Insel Sgàil statt.

Weihnachtsüberraschung! (18. Dezember) - Bleibt dran für eine zeitlich begrenzte, weihnachtliche Überraschung etwas später diesen Monat.

Neues schwer zu fassendes Ziel: Der Revolutionär (21. Dezember) - Ein neues schwer zu fassendes Ziel wird für 10 Tage nach Santa Fortuna kommen. Wenn du es schaffst, die Mission erfolgreich abzuschließen, kannst du den lässigen Touristen mit Handschuhen freischalten. In den kommenden Wochen wirst du mehr Details zu diesem Vertrag erfahren.

Neue Eskalation: Turms Verblendung (27. Dezember) - Wir beenden diesen Monat mit einem Eskalationsvertrag in Santa Fortuna."

Warner Bros. Interactive Entertainment und Io-Interactive haben die (kostenlosen) Live-Inhalte für Hitman 2 im Dezember benannt - einschließlich neuer Verträge, Eskalationen und der nächsten Mission aus der Kategorie "Schwer zu fassendes Ziel".Außerdem wurde heute der letzte Teil der Videoreihe "So wird's gemacht" mit dem Titel "Hiding in Plain Sight" veröffentlicht, in dem gezeigt wird, wie man in Hitman 2 unentdeckt bleiben kann, um die Ziele effizient auszuschalten - zum Beispiel durch ein perfekt abgestimmtes Outfit oder das Verstecken in üppiger Vegetation und großen Menschenmengen.Letztes aktuelles Video: So wirds gemacht Hiding in Plain Sight Trailer