Dead or Alive 6: Bass, Tina und Mila kämpfen mit + Trailer - 4Players.de

Drei weitere Charaktere aus Dead or Alive 6 sind vorgestellt worden, und zwar Bass, Tina und Mila. Mila setzt auf Mixed Martial Arts, während Bass und Tina auf Wrestling-Moves zurückgreifen. Im Fahrwasser der Charakter-Vorstellung ist die Stage "The Muscle" gezeigt worden. Die drei Figuren und der neue Kampfschauplatz sind im folgenden Trailer zu sehen. Das Beat'em-Up erscheint am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Das bisher bestätigte Charakter-Lineup sieht so aus: Kasumi, Helena, Hayate, Hayabusa, Jann Lee, Zack, Diego (neu), Rig, Hitomi, Leifang, Ayane, Marie Rose, Honoka, Bayman, Tina, Bass und Mila. Nyotengu ist als Vorbesteller-Bonus vorgesehen. Phase 4 versteckt sich im Deluxe Set.Letztes aktuelles Video: Three Rumble Ready Fighters