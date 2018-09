Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country: Eigenständige Version im Handel erhältlich - 4Players.de

Besitzer des Erweiterungspasses (29,99 Euro) von Xenoblade Chronicles 2 haben bereits seit dem 14. September 2018 Zugriff auf Torna - The Golden Country als Downloadinhalt. Seit heute steht auch die eigenständige Version von Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country (ca. 39,99 Euro) in den Regalen der Einzelhändler, die das Hauptspiel nicht voraussetzt.In der Story-Erweiterung erleben die Spieler die Geschichte um Jin und den Untergang seiner Heimat, die sich 500 Jahre vor den Ereignissen von Xenoblade Chronicles 2 abspielte. Dabei wird man sowohl Meister als auch Klingen steuern und einen neuen Titanen, das Königreich Torna, erkunden können. Im Launch-Trailer zeigt Nintendo sowohl das überarbeitete Kampfsystem als auch die Charaktere der tragischen Geschichte."Man schrieb das Jahr 3564. Der 107. Praetor von Indol, Rhadallis, hatte eine Strafexpedition nach Coeia ausgesendet. Die Hauptstadt, Omrantha, fiel in einer einzigen Nacht und versank zusammen mit dem Rest des Titanen in den Wolken. Diese Katastrophe erschütterte ganz Alrest. Als sich der Sturm wieder legte, behaupteten Indol und das neu entstandene Reich Mor Ardain, hinter dieser Verwüstung zu stecken. Doch in Wahrheit war eine einzige Klinge verantwortlich. Die Aegis, ein Mann namens Malos ... Entdecke, welches Schicksal Jin und seinen Meister Lora mit dieser furchteinflößenden Klinge zusammenführte."Letztes aktuelles Video: Veroeffentlichungstrailer