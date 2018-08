Atlas: Sea of Thieves lässt grüßen: Trailer nimmt Ankündigung des nächsten Spiels der ARK-Macher vorweg - 4Players.de

Auf dem offiziellen YouTube-Channel von ARK: Survival Evolved war kurzzeitig ein "interner" Trailer für das neue Projekt von Studio Wildcard zu sehen. Das Video wurde nach wenigen Minuten wieder entfernt, konnte aber vorher runtergeladen werden (siehe unten). Das Videomaterial scheint aus einer frühen Version zu stammen, da das Spiel an manchen Stellen nicht flüssig läuft.Das neue Projekt scheint den Titel Atlas zu tragen und erinnert schwer an Sea of Thieves mit einem realitischeren Look und etwaigen Verbindungen zu ARK. Im Video sieht man exotische Umgebungen, Wirbelstürme, Faustkämpfe, Angeln auf hoher See, Seemonster, Seekämpfe mit großen Segelschiffen im Piraten-Stil und einen Holzanhänger mit einer Kanone, der an Land von einem Bären gezogen wird.