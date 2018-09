SEGA Ages: Auf Switch mit Sonic the Hedgehog und Lightening Force gestartet - 4Players.de

Sonic The Hedgehog: Die definitive Version des Klassikers, die auch neue Features wie Drop Dash enthält, sowie gleichzeitig die Konsolenpremiere der legendären Mega Play Arcade-Version enthält.

Lightening Force zählt zu den besten Shootern seiner Zeit. Diese Version hat sogar den neuen STYX-Modus, mit dem man das Raumschiff aus dem Vorgänger steuern kann, sowie einem KIDS-Modus für Neueinsteiger - und Rankings für die shmup-Elite!"

Sega of America hat die ersten beiden Titel von Sega Ages digital auf Nintendo Switch im eShop für je 7,99 Euro veröffentlicht. Es sind Sonic the Hedgehog und Lightening Force (Thunder Force 4). In den kommenden Monaten sollen Klassiker wie Sonic The Hedgehog 2, Out Run, Space Harrier, Columns 2, Thunder Force AC und Phantasy Star folgen.Publisher: "Als Teil der breit angelegten Unterstützung von Sega für Retro-Spiele, darunter kommende Veröffentlichungen wie die Sega Mega Drive (US: Genesis) Classics für Nintendo Switch, die diesen Winter erscheinen, enthält Sega Ages eine Reihe von klassischen, hochwertigen Ports beliebter Sega-Spielen, die von den Experten bei M2 neu belebt werden.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Sonic the Hedgehog und Thunder Force IV