The Darkside Detective: Season 2: Zweite Staffel des 2D-Adventures für PC und Switch angekündigt - 4Players.de

Die irischen Entwickler von Spooky Doorway haben eine zweite Staffel ihres Point-&-Click-Adventures The Darkside Detective (zur Demo ) angekündigt. The Darkside Detective: Season 2 , so der Titel, soll Anfang 2020 für PC, Mac und Linux ( Steam ) sowie Nintendo Switch erscheinen und direkt an das Cliffhanger-Ende der ersten Staffel anknüpfen.Parallel zur Ankündigung hat man zudem eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, über die man bis zum 12. Oktober 2018 noch 35.000 Euro einsammeln möchte. Ab 12 Euro kann man sich ein Exemplar des Spiels sichern. Aktuell haben 336 Unterstützer 9.539 Euro des Zielbetrags zugesagt.Inhaltlich sollen Detective McQueen und Kumpel Dooley in sechs neuen paranormalen Fällen mit jeweils ungefähr 45 Minuten Spielzeit ermitteln, die zum Teil auch wieder sehr bizarr sein sollen. Der Humor soll ebenfalls nicht zu kurz kommen. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer