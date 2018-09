PlayStation Classic: Mini-Version der ersten PlayStation mit 20 vorinstallierten Spielen angekündigt - 4Players.de

Screenshot - PlayStation Classic (PS) Screenshot - PlayStation Classic (PS) Screenshot - PlayStation Classic (PS)

Sony springt auf den Zug der Mini-Versionen von Klassik-Konsolen auf und hat kurz vor der Tokyo Game Show 2018 die "PlayStation Classic" angekündigt . Die Retro-Konsole wird 20 vorinstallierte Spiele enthalten, darunter Final Fantasy 7, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 und Wild Arms. Die anderen Spiele möchte Sony demnächst bekanntgeben. Weitere Softwaretitel können nicht per Download oder auf andere Weise hinzugefügt werden. Peripheriegeräte für PlayStation, wie beispielsweise Speicherkarten, können nicht mit der PlayStation Classic verwendet werden."Die Konsole ist etwa 45 % kleiner als die PlayStation von 1994, orientiert sich sonst aber stark am Design der Originalversion - zum Beispiel sind die Controller identisch und die Verpackung ähnlich wie damals. (...) Alle vorinstallierten Titel können im ursprünglichen Format gespielt werden", schreibt Sony.Jedes PlayStation-Classic-Paket umfasst ein HDMI-Kabel (Output: 720p und 480p) und zwei Controller für kompatible, lokale Multiplayer-Spiele. Ein USB-Kabel ist zwar enthalten, aber kein USB-Adapter für die Stromversorgung. Die PlayStation Classic ist ab dem 3. Dezember 2018 erhältlich und wird in Europa 99 Euro kosten.Eric Lempel (Senior Vice President, PlayStation Worldwide Marketing): "Die erste PlayStation kam vor fast 25 Jahren auf den Markt. Die von Sony Computer Entertainment entwickelte Heimkonsole war die erste ihrer Art, von der mehr als 100 Millionen Einheiten weltweit verkauft wurden. Damals kamen Spieler zum ersten Mal in den Genuss von 3D-Echtzeit-Rendering - und das in den eigenen vier Wänden."Letztes aktuelles Video: Trailer