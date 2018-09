Squishies: Typoman-Entwickler kündigen Parcours-Knobler mit Knuddelkugeln für PSVR an - 4Players.de

Screenshot - Squishies (PlayStationVR) Screenshot - Squishies (PlayStationVR) Screenshot - Squishies (PlayStationVR) Screenshot - Squishies (PlayStationVR) Screenshot - Squishies (PlayStationVR) Screenshot - Squishies (PlayStationVR) Screenshot - Squishies (PlayStationVR) Beim PSVR-exklusiven Parcours-Puzzlespiel Squishies vom deutschen Typoman -Entwickler Brainseed Factory werden Knuddelkugeln mit den Move-Controllern durchs Labyrinth gepustet. Stellt euch einfach vor, ihr würdet euch in der kunterbunten Welt mit zwei kleinen Handstaubsaugern vor die kugelrunden Kuller-Viecher stellen - mit dem Unterschied, dass diese umgebauten Staubsauger sie nicht nur anziehen, sondern auch wegpusten können.



Am 20. November soll das Rumkugeln beginnen. Im Am 20. November soll das Rumkugeln beginnen. Im deutschen PlayStation-Blog erklärt es Franziska Funken von Brainseed folgendermaßen:



"Die Entwicklung von Typoman hat wirklich Spaß gemacht, aber nachdem wir jahrelang an einem düsteren Spiel voller Monster und Buchstaben gearbeitet haben, wollten wir uns etwas komplett Anderem zuwenden (eine Form der Kompensierung?). Squishies ist ein schönes, entspannendes Erlebnis voller Farben und Leben … doch natürlich drohen auch hier ein paar Gefahren. Euer Ziel ist es, hilflosen Squishies dabei zu helfen, wieder ihren Weg nach Hause zu finden. Eure transdimensionalen Alien-Fisch-Freunde (PS Move-Controller) sind eure Superkräfte, mit denen ihr die Squishies über den Bildschirm schiebt und zieht. Um die Level abzuschließen, müsst ihr eure Squishies sicher durch riesige Alien-Tore befördern und sie auf die Heimreise schicken.



Wenn es doch zu gefährlich wird, werden Power-ups, Alientechnologien oder hilfsbereite Kreaturen euch zur Seite stehen (natürlich werdet ihr aber auch eure Superhirne brauchen). Während ihr euren pummeligen Freunden helft, werdet ihr ganz vergessen, dass ihr immer noch in eurem Wohnzimmer sitzt und ausseht wie ein Power Ranger, der kleine Tierchen streichelt (ja, genau das tut ihr!). (...) Damit ihr die gleiche Freude am Basteln habt wie wir, stellen wir euch auch die gleichen Werkzeuge zur Verfügung, die wir während der Entwicklung verwendet haben. Dank des Level-Editors könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen und eure eigenen Welten erschaffen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure Meisterwerke mit Spielern auf der ganzen Welt zu teilen."