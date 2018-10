Capcom: Mega Man bekommt Kinofilm mit echten Schauspielern - 4Players.de

Nachdem die Serie über 32 Millionen Spiele verkauft hat, will Capcom seinem hüpfenden blauen Maskottchen endlich auch einen Kinofilm ermöglichen - und zwar nicht als Animationsfilm, sondern mit echten Schauspielern! Der japanische Publisher verkündete heute in einer Pressemitteilung, dass man Chernin Entertainment (Planet der Affen) mit der Verfilmung und 20th Century Fox als Vertrieb betraut hat. Als vorläufiger Titel wird schlicht "Mega Man" genannt.



Regie führen werden Henry Joost und Ariel Schulman, als Producer ist zudem Masi Oka an Bord. Wer sich in die blaue Rüstung zwängen wird, wird noch nicht verraten, man wolle aber sowohl Serien-Fans als auch Freunde von Actionfilmen begeistern - und zwar mit einem großen (nicht näher spezifizierten) Hollywood-Budget. Vor zwei Tagen erschien zudem der Action-Plattformer Megaman 11 ( zum Test ).





"Capcom proactively leverages its rich library of original content in film and screen adaptations in conjunction with its Single Content Multiple Usage strategy. In addition to the release of Hollywood film Resident Evil: The Final Chapter in 2017 (released December 2016 in Japan), Mega Man: Fully Charged, an animated television show, began airing in North America in August 2018."