Layers of Fear 2: "Time Waits for No One": Trailer des Horror-Abenteuers - 4Players.de

Bloober Team ( Layers of Fear und observer ) und Gun Media Holdings ( Breach & Clear: Deadline Friday the 13th: The Game ) haben bei der PAX South 2019 einen neuen Trailer für Layers of Fear 2 (Project Méliès) veröffentlicht. Im Video "Time Waits for No One" sind mehr Schauplätze aus dem Horror-Abenteuer sowie ein mysteriöserer Filmprojektor zu sehen. Ansonsten wurden weder ein angepeilter Releasetermin (wahrscheinlich 2019) noch die geplanten Plattformen genannt. Der Vorgänger erschien für PC, PS4, One, Switch, Mac und Linux.Letztes aktuelles Video: Time Waits for No One