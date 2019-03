Gods Remastered: Neuauflage des Bitmap-Brothers-Klassikers erscheint Ende März für PS4 und Switch - 4Players.de

Screenshot - Gods Remastered (PS4) Screenshot - Gods Remastered (PS4)

Am 29. März 2019 wird Robot Riot die bereits für Xbox One und PC erschienene Neuauflage des Bitmap-Brothers-Klassikers Gods (zum Rückblick ) auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Gods Remastered wird als Download via PlayStation Store und eShop erhältlich sein. Preisangaben wurden nicht gemacht. Im Microsoft Store und auf Steam kostet das zusammen mit Original-Entwickler Mike Montgomery entstandene Remake 19,99 Euro. Die überarbeitete Version enthält einen Spielmodus mit 3D-Grafik, neue Licht- und Schatteneffekte sowie neue Musik. Eine auf der Amiga-Version basierende Originalfassung ist ebenfalls spielbar, ein Wechsel zwischen beiden Modi jederzeit möglich. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer