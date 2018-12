Red Dead Online: Goldbarren können gegen Echtgeld gekauft werden; Anti-Griefing-Maßnahmen kommen Anfang 2019 - 4Players.de

In Red Dead Online (Beta) ist es nun möglich, Goldbarren gegen Echtgeld im Store zu kaufen. 25 Goldbarren kosten 9,99 Euro. Es gibt zudem ein einmaliges Angebot pro Käufer für ein 25-Goldbarren-Paket für 4,99 Euro. Weitere Preise: 55 Goldbarren für 19,99 Euro, 150 Goldbarren für 49,99 Euro, 245 Goldbarren für 74,99 Euro und 350 Goldbarren für 99,99 Euro. Produktbeschreibung der Goldbarren: "Unsere überaus geschätzte Kundschaft kann Goldbarren bequem und kostensparend in größeren Mengen kaufen. Mit einem Paket aus (...) Goldbarren bekommst du eine stattliche Menge an harter Währung, die du in Red Dead Online ausgeben kannst. Verbessere deine Ausrüstung, die Ausstattung deines Pferdes oder kaufe Dinge, um dein Lager zu verschönern. Wer weiß, welche Gelegenheiten das Leben im Grenzland bietet. Durch eine Investition in Gold stellst du sicher, dass du sie beim Schopf ergreifen kannst. (...) Das Grenzland ist ein gesetzloser Ort, an dem nichts selbstverständlich ist ... außer der Kaufkraft von kalten, harten Goldbarren. Mit Goldbarren kannst du schnell alle möglichen Güter in Red Dead Online freischalten, angefangen bei individuellen Modifikationen für deine Waffen, über Pferdeausstattung, bis hin zu einzigartigen Gegenständen für dein Lager. Obwohl das Leben in den Weiten des Westens voll der Zweifel und Ungewissheit ist, bist du mit Goldbarren der Meute immer einen Schritt voraus."Darüber hinaus sollen Spieler von Red Dead Online als Belohnung für die Teilnahme am Betatest mit 15 Goldbarren versorgt werden. Vorbesteller erhalten je nach Edition ebenfalls eine Ladung RDO$ als Bonus.Abgesehen davon, dass mittlerweile das Update 1.05 (allgemeine Verbesserungen für Stabilität und Spielstände; Behebung von Exploits) zum Download zur Verfügung steht, haben die Entwickler erklärt, dass Anfang 2019 die ersten Updates erscheinen soll, die besonders häufig gemeldete Probleme beheben sollen - explizit werden bessere Balance und Anti-Griefing-Maßnahmen erwähnt. Als Griefer werden Spieler bezeichnet, die versuchen, anderen Spielern den Spaß zu nehmen, ohne aber direkt gegen die Spielmechanik zu verstoßen.Letztes aktuelles Video: Charaktererstellung Einstieg