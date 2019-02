The Legend of Zelda: Link's Awakening: Gameboy-Abenteuer von 1993 wird neu aufgelegt - 4Players.de

Screenshot - The Legend of Zelda: Link's Awakening (Switch) Screenshot - The Legend of Zelda: Link's Awakening (Switch)



Neben Marios neuem Hüpfbaukasten wurde in der heutigen Nintendo Direct auch einer anderen Nintendo-Ikone eine Ankündigung gewidmet: Links GameBoy-Abenteuer aus dem Jahr 1993 bekommt eine überarbeitete Neuauflage für Nintendo Switch. Das für 2019 angesetzte The Legend of Zelda: Link's Awakening wird - wie im ersten Trailer zu sehen - aus der schrägen Draufsicht und Seitenperspektive gespielt.Dem alten Handheld-Klassiker solle neues Leben eingehaucht werden. Nähere infos darüber, wie das im Detail geschehen soll, soll es aber erst demnächst geben. Ähnlich wie bei Marios Baukasten hielt sich Nintendo vorerst mit Informationen zurück, der Ankündigungs-Trailer gibt aber bereits einen ersten Einblick in Kämpfe, einige Schauplätze und Dungeons mit Förderband-Rätseln:

"Originally released for the Game Boy™ system more than 25 years ago, one of the most beloved games in the Legend of Zelda series returns. In this modern re-imagining, players once again return to the mysterious island of Koholint to guide Link on a perilous adventure. The Legend of Zelda: Link’s Awakening arrives exclusively on Nintendo Switch in 2019."