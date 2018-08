NVIDIA: Grafikkarten-Treiber 398.82 für WoW: Battle for Azeroth und Monster Hunter: World - 4Players.de

NVIDIA hat den neuen Game-Ready-Treiber 398.82 für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber wurde speziell für World of WarCraft: Battle for Azeroth und Monster Hunter: World optimiert. Game-Ready-Treiber erhalten von Microsoft das WHQL-Zertifikat. Der aktualisierte Treiber kann bei NVIDIA Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden ( Release-Notes )."Die NVIDIA Game-Ready-Treiber sind direkt zum oder vor dem Start der Spiele verfügbar und bieten GeForce-Gamern stets das beste Spielerlebnis, da die NVIDIA-Ingenieure bis zur letzten Minute daran arbeiten, die Leistung und das Gameplay zu optimieren. Als zusätzlicher Qualitätsnachweis ist jeder Game-Ready-Treiber von Microsoft WHQL-zertifiziert", schreibt NVIDIA.