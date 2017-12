Sehr verehrte Leserschaft,wieder einmal sind wir in der stillen Zeit angelangt. Der Weihnachtsbaum ist bereits geschmückt, die Lichter strahlen hell und unter den grünen Zweigen liegen für alle braven Menschen hoffentlich viele Überraschungen bereit. Bevor wir euch zu euren Lieben entlassen, ihr gedrückt und gebusselt werdet, möchten wir euch für eure Unterstützung in den letzten 51 Wochen danken.Wir hoffen, dass ihr die vielen schönen Dinge genießen konntet welche die Demoszene hervorgebracht hat. Auch, dass ihr auf unserer kleinen Szeneseite einige interessante Informationen erhaschen konntet, obwohl wir dieses Jahr nicht ganz so viel Zeit zum Schreiben hatten, wie in den 11 Jahren zuvor. Wer konnte ahnen, dass die Videobearbeitung für unsere tolle BitFellas-Truppe so zeitraubend sein könnte. Natürlich sind wir auch auf der letzten Party des Jahres, der Under Construction 2017 , wieder mit neuem Material vertreten und haben bereits für 2018 die Weichen gestellt.In diesem Sinne, lasst es euch gut ergehen, genießt die nächsten Tage und haltet Augen und Ohren offen! Audiovisuelle Genüsse warten überall auf euch!Frohe Weihnachten wünscht euch 4Sceners.de!