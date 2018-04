4Sceners: Von wegen Musik-Tracker sind nur für Songs da. Logicoma zeigen sogar coole Demoeffekte in xmPlay! - 4Players.de

Es sind genau solche Geschichten, wie die gleich folgende, die beweisen, weshalb die Demoszene ein solch wunderbarer Sammeplatz für Kreativkünstler ist und auch heute noch technische Innovationen hervorbringt! Denn die Jungs von Logicoma haben nicht nur mit ihrem Live-Gig auf der Revision 2018 für Furore gesorgt, sondern auch den "Tracked Music"-Wettbewerb gerockt.Der bietet zwar den Ohren reichlich schönes, ist optisch eigentlich eher einschläfernd. Denn mehr als scrollende Buchstaben-/Zahlenkombinationen gibt es einfach nicht zu sehen. Genau diese Situation haben Logicoma geändert. Sie missbrauchen xmPlay tatsächliche als richtige Demo-Plattform. Trickreich wie die drei Krawallmacher sind, zeigen sie Plasma, Greetings oder Zeichenverläufe während der fantastsiche Track aus der Feder von Hoffman abgespielt wird. So wird aus einem Audio-Spektakel ein audiovisueller Genuss, der in der normalen Version schon eine Wucht ist. Live geht jedoch erst recht der Punk ab, weshalb wir euch vor allem den Live-Mitschnitt während der Präsentation auf der Revision 2018 für eure Ohrmuscheln und den Sehnerv empfehlen.