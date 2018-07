Uncharted: Drakes Schicksal: Live-Action-Fanfilm mit Nathan Fillion in der Hauptrolle veröffentlicht - 4Players.de

Director: Allan Ungar

Writers: Allan Ungar & Jesse Wheeler

Producers: Nathan Fillion, Allan Ungar, Bruno Marino, Jesse Wheeler, Louis Sallerson

Executive Producers: Alex Lebovici & Steve Ponce

Cinematographer: Alexander Chinnici

Music: Aaron Gilhuis and Jacob Shea

Editor: Allan Ungar

Production Designer: Darcy Scanlin

Costume Designer: Jocelyn Kuan

Stunt Coordinator: Joe Perez Post

Production: Urban Post and Red Square Motion

Nach der kurzen Andeutung in der letzten Woche ist heute ein Live-Action-Fanfilm zu Uncharted veröffentlicht worden - basierend auf der Videospielreihe von Naughty Dog. Die Hauptrolle (Nathan Drake) in dem Fanfilm spielt Nathan Fillion (Serenity, Slither, Castle). Regie bei dem fast 15 Minuten langen Streifen führte Allan Ungar. Der Film wurde unabhängig von Sony und Naughty Dog produziert. Die Macher verfolgen keinerlei finanzielle Interessen, heißt es in der Videobeschreibung. Fillion bedankte sich bei Instagram für die Erschaffung dieses einzigartigen Charakters bei Naughty Dog und meinte, dass er diese Rolle schon sehr lange Zeit spielen wollte.Cast