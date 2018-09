Guild Wars 2: Spieler aus Belgien haben keinen Zugriff mehr auf den Gem Store - 4Players.de

In Belgien ist es nicht länger möglich, im MMO Edelsteine aus dem Gem Store zu kaufen. Das schreibt PCGamesN . Damit reagieren ArenaNet und NCSoft auf die Vorstöße der belgischen Regierung, die sich zuletzt für ein Verbot von Glücksspielelementen wie Lootboxen in Videospielen stark gemacht hat.Dabei scheint der Store und der Kauf von Gems an sich eigentlich kein Problem darzustellen. Allerdings lassen sich die mit echtem Geld gekauften Edelsteine in Gold umwandeln, das man dann im Rahmen des "Ecto-Gambling" in einem spielinternen Glücksspiel verprassen oder eben Gewinne einfahren kann. Hier wurde für die Gesetzgeber dann wohl eine rote Linie überschritten, wobei man in diesem Fall erstmals nicht nur gegen Beutekisten, sondern auch gegen eine spielinterne Währung vorgeht.ArenaNet selbst hat sich noch nicht dazu geäußert. Allerdings scheint es in Belgien nur noch via VPN-Verbindung möglich zu sein, den Gem Store zu erreichen.Letztes aktuelles Video: Free-to-play-Trailer