The Elder Scrolls Online: Summerset



Reise nach Sommersend

In The Elder Scrolls Online: Summerset erkunden die Spieler zum ersten Mal seit The Elder Scrolls: Arena die Heimat der Hochelfen. Sommersend soll das bisher größte "Kapitelgebiet" im Online-Rollenspiel sein.

17.04.2018

