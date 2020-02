Sonic The Hedgehog (Film): Rasanter Filmspaß für Igel-Fans - Special

Nach Verzögerung und Facelifting ist der Film Sonic the Hedgehog endlich im Kino angekommen. Wir haben ihn bereits gesehen und verraten, ob er Sega-Fans glücklich macht oder ob die schlimmsten Befürchtungen wahr werden.

Schnell, schneller, Sonic: Die Highspeed-Passagen des Film werden der Spielvorlage gerecht. (Bildquelle: Paramount)

eigener Kino-Film blieb im bislang aber verwehrt. Bis jetzt…

Ein Film, zwei Stars: Jim Carrey als Dr. Robotnik und der namensgebende CGI-Igel zieren das deutsche Kinoplakat.



Nach dem Sichten des fertigen Streifens kann ich in dieser Hinsicht Entwarnung geben - Bams Synchro ist keine Sternstunde der modernen Film-Vertonung, er kommt aber viel angenehmer und engagierter rüber als noch im Trailer. In technischer Hinsicht ist Sonic the Hedgehog sauber und kompetent inszeniert, den fünf an der Realisierung beteiligten CGI-Firmen gelang ein ansehnlicher Mix aus echter Welt und Sonic als computeranimierter Hauptfigur. Gleichwohl zeigt dem Kinobesucher schon im Vorfeld der Trailer zum neuen Pixar-Film Onward, dass CGI im Jahr 2020 auch noch ein Stück besser aussehen kann!

Sonic hat im letzten Jahrzehnt so einiges mitgemacht, gilt vielen Spielern heutzutage eher als Flop-Kandidat denn als Hitgarant. Dabei hatte der Igel neben einigen schwachen Spielen ( Sonic Forces Sonic Boom: Lyrics Aufstieg ) in der abgelaufenen Dekade auch spaßige Episoden am Start: Sonic Generations war ein Genuss in 2D und 3D, Sonic Mania verzückte Retro-Fans mit prächtigen Pixeln. Zudem konnte Sonic auch bei mehreren Olympischen Sportspielen und im Funracer-Genre positive Akzente setzen. Seinen Star-Status der frühen 90er Jahren ist der blaue Blitz aber natürlich lange los…Im Jahr 1991 landete Sega den großen Coup: Die Suche nach einem würdigen Mario-Konkurrenten - an dieser Aufgabe war Alex Kidd gescheitert - gebar Sonic the Hedgehog. Designt von Naoto Oshima, schneiderte Programmiergenie Yuji Naka dem kecken Igel ein rasantes Jump’n’Run auf den Leib, das hervorragend aussah und sich klasse anhörte. Sonic wurde zum Posterboy der 16-Bit-Generation, zum Sinnbild von Segas Aufstieg in Nordamerika, zum würdigen Mario-Widersacher, zum Hans Dampf in allen Gassen. Allein zwischen 1991 und 1996 erschienen über zehn Titel mit dem blauen Blitz - fast im Alleingang sollte er das Handheld Game Gear pushen, die Hardware-Erweiterung Mega CD an den Mann bringen und das Genesis (so lautete der Name des Mega Drive in USA) möglichst lange am Leben erhalten.Die nachfolgende Hardware-Generation wurde nicht nur für Sega zum Desaster, auch Sonic kam nie in die Gänge: Zwar programmierten Traveller’s Tales (ja, die Lego-Entwickler) mit Sonic R ein nettes Rennspiel im wahrsten Wortsinne, der erhoffte große Sprung in die dritte Dimension blieb aber aus. Erst auf der Nachfolge-Konsole Dreamcast erholte sich der Igel: Er wurde schlanker und größer, war mehr Action-Teenie als pummeliges Hüpf-Maskottchen und lieferte mit den Sonic-Adventure-Titeln zwei für die damalige Zeit herausragende 3D-Hüpfer ab. Nach Segas Aus als Hardware-Hersteller folgte eine wilde Zeit: coole Gamecube-Ports, überflüssige Action-Ableger, Erfolge auf GBA und DS, das 2006er Debakel auf PS3 und Xbox 360. Nebenbei hatte Sonic in seinen fast drei Jahrzehnten Lebenszeit viele Nebenkriegsschauplätze beackert: Er steckte LCD-Spiele ins Happy Meal, war der Star mehrerer Comic- und Cartoon-Serien, teilte in den Smash Bros. -Titeln aus - einWer sich für den Sega-Igel oder Spiele-Verfilmungen im Allgemeinen interessiert, hat die holprige Geschichte des Films vermutlich mitbekommen: Bereits 2014 kündigte Sony Pictures die Verfilmung an, dann tat sich lange wenig - bis Paramount 2018 die Rechte übernahm. Der erste Trailer im Mai 2019 stieß wegen des Designs von Sonic auf so harsche Kritik, dass Regisseur Fowler umgehend eine Überarbeitung von Sonics Aussehen ankündigte. Im zweiten Trailer vom letzten November bekam man den neuen Sonic zu sehen - und der kam dem Videospiel-Sonic erfreulich nahe. Doch auch da blieb Kritik nicht aus: In Deutschland leiht YouTube-Star Julien Bam dem Igel seine Stimme - und tat das im Trailer nicht übermäßig motiviert.Überhaupt ist das Trailer-Stakkato vor dem Sonic-Film eine interessante Lehrstunde für adulte Kinogänger: Neben Erkenntnissen à la „Lassie und Wickie ziehen wohl noch immer“ und Fragen wie „Der wievielte Ostwind-Film das wohl ist“ erfährt man, dass John Cena jetzt auf lustiger Feuerwehrmann macht („Chaos auf der Feuerwache“) und Guardians-of-the-Galaxy-Rüpel Dave Bautista in „Der Spion von nebenan“ Kinder zu Geheimagenten ausbildet. Doch zurück zu Sonic…