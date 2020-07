F-Zero: Rennspiel-Pionier von Nintendo - Special

Das japanische Rennspiel F-Zero brilliert bereits 1990 mit sauberer Pseudo-3D-Grafik und zeigt früh, zu welchen Glanzleistungen das noch junge Super Nintendo in der Lage ist - außerdem begründet der Raser mal eben ein eigenes Subgenre und klingt auch noch unverschämt gut.

Wichtiger Sprung: Wer die Rampe verpasst, quält sich gähnend langsam durch den verdreckten Streckenabschnitt.



Schwere Last Ohne das erste Super Mario Kart hätte es all die launigen Sega-, Bomberman-, Crash-, Diddy-Kong-Partyflitzer in dieser Form vermutlich nicht gegeben. Mario Kart sitzt nicht nur seit Jahrzehnten auf dem Thron dieser Spiel, obendrein ist die Marke heute die erfolgreichste Franchise von Nintendo - auf Switch, Wii U und und 3DS sind je ein Mario Kart der bestverkaufte Titel; und auch auf den Vorgängern Wii und DS gingen irre 37 bzw. 23 Millionen Einheiten der jeweiligen MK-Episode über den Ladentisch. Dem Begründer der Zukunftsraser war keine derart glorreiche Karriere vergönnt, trotzdem besitzt der Name Kultstatus und eine treue Fangemeinde: F-Zero. In Anlehnung an die Formel 1 geht es im ersten Teil der Serie um die Formel 0, daher F-Zero - im Jahr 2560 ist das der Zeitvertreib gelangweilter Milliardäre schlechthin. In 15 Monaten von Nintendos legendärer EAD-Abteilung programmiert, taucht in den Credits dann natürlich auch ein großer Name als Produzent auf: Shigeru Miyamoto. Denn F-Zero ist Anfang der 1990er ein enorm wichtiges Projekt für Nintendo - und damit Chefsache: In Japan sind PC Engine und Mega Drive seit 1987 bzw. 1988 auf dem Markt und haben sich mit guten Absatzzahlen als ernstzunehmende Herausforderer im Konsolenkampf in Position gebracht - das alternde NES schwächelt und Nintendos (hoffentlich potente) Nachfolgekonsole kommt erst im November 1990.

In unseren PUR-exklusiven 4Players-Talks zu den Meilensteinen diverser Genres fällt ein Name besonders regelmäßig: Nintendo. Beim Action-Adventure schon mehrfach (Zelda, Metroid) und bei den Plattformern gefühlt alle fünf Minuten (Mario, Mario und Mario). Warum? Weil Videospiele nun mal nicht so wären, wie man sie heute kennt, ohne diese renommierte Kreativfabrik aus dem japanischen Kioto. In diesen Monat plaudern unsere PS-Profis Michael, Ben und Jan über die Entwicklung der Rennspiele - und ohne großes Nachdenken ist man vielleicht versucht zu denken: Das ist doch mal kein Nintendo-Metier. Doch weit gefehlt! Zwar wildert der Klempnerkonzern nicht in den Gefilden von Gran Turismo, Forza, Dirt, F1 & Co. - doch verdanken wir ihm gleich zwei Subgenres des Rennspiels: den Funracer und Future-Racer!