Hardware: Mäuschen, mach mal Peng! Fünf Gaming-Mäuse im Test - Special

Für spaßige, lange, kompetitiv anspruchsvolle Spiele-Sessions am Computer braucht es auch eine ordentliche Maus. Der Markt ist regelrecht überflutet mit Modellen, die Preisspanne reicht von unter 20 bis fast 200 Euro – da verliert man schnell den Überblick im Zubehör-Dschungel. Wir haben fünf aktuelle Modelle ausführlich getestet – danach seid ihr fit für den Mauskauf.

Online-Shooter: Fortnite, Counterstrike: Global Offensive

Fortnite, Counterstrike: Global Offensive Action-Adventure: Dying Light 2: Stay Human

Dying Light 2: Stay Human Ego-Shooter: Doom Eternal, Metro Exodus Remastered, Deathloop

Doom Eternal, Metro Exodus Remastered, Deathloop Rollenspiel: Cyberpunk 2077, Disco Elysium, Divinity Original Sin 2



Cyberpunk 2077, Disco Elysium, Divinity Original Sin 2 Adventure: The Curse of Monkey Island

The Curse of Monkey Island Strategiespiel: Age of Empires IV

Age of Empires IV Sonderfall Lexip Pu94: Wir testeten auch speziell Simulationen wie Microsoft Flight Simulator und Star Citizen, um die Funktionsweise des eingebauten Joysticks und Neigungssensors bewerten zu können.

Jeder stellt andere Ansprüche an seine Maus. Dem einen reichen fünf Tasten, mancher ist erst mit zehn programmierbaren Klickern zufrieden. Selbiges gilt für die Empfindlichkeit, für den Einsatzzweck und weitere Extras. Um all diese Aspekte zu berücksichtigen, führen erfahrene Spieler die Tests praxisnah durch. Außerdem berücksichtigen wir natürlich auch die technischen Daten und Eigenschaften.Über mehrere Monate hinweg mussten sich die getesteten Gaming-Mäuse durch zahlreiche Gaming Sessions kämpfen und auch tagsüber zeigen, ob sie als Büromaus gut geeignet sind. Getestet wurde am heimischen Gaming-Rechner, auf der Couch vor TV und Beamer, aber auch unterwegs am Gaming-Laptop. Folgende Spiele wurden dabei pro Maus ausführlich getestet:Stichwort Office-Kompatibilität: Da Gaming-Mäuse oft wunderbar in der Hand liegen und man so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, stellten wir uns die Frage, ob die getesteten Modelle auch tagsüber bei der Arbeit gut nutzbar sind oder man sie lieber aus dem Büroalltag verbannen sollte.Wir testen Gaming-Mäuse übrigens überall da, wo sie auch wirklich zum Einsatz kommen – vom Profi-Mauspad über die Stoff- und Ledercouch bis hin zum Schreibtisch mit Schwarzglas-Oberfläche; letzteres ist ein wahrer Härtetest für die Nager. In unserem Ratgeber zu Gaming-Mäusen haben wir alle wichtigen Begriffe für euch erklärt und führen aus, worauf es beim Kauf ankommt.Und welche Gaming-Maus darf es nun sein? Unser Vergleichstest fünf spannender Modelle hilft euch bestimmt weiter: Das sind die Kandidaten und ihre Platzierungen...