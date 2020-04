Mit der Zombie Army Trilogy erhält die Switch eine weitere verspätete Umsetzung – immerhin erschien der faulige Ableger der Reihe Sniper Elite mit seinen drei Kapiteln auf anderen Plattformen bereits vor fünf Jahren. Ob die Baller-Action von Rebellion mit Anleihen bei Left 4 Dead auch auf der Nintendo-Konsole für eine unterhaltsame Metzelei sorgt, klären wir im Test.

Mit vereinten Kräften geht es den Zombie-Horden jetzt auch auf Switch an den Kragen.

Inhaltlich bleibt alles beim Alten: Kurz vor der drohenden Niederlage im Zweiten Weltkrieg beschwört Adolf Hitler eine Untoten-Armee, um das Blatt noch zu wenden und den Aliierten einen übernatürlichen Feind entgegen zu stellen. Weitere Details zur Story und der Spielmechanik entnehmt ihr unserem Test von damals . Hier soll es in erster Linie um die technische Umsetzung und Anpassungen der actionreichen Zombie-Hatz für die neue Plattform gehen. Aber nicht nur, denn eine Sache hat sich mittlerweile auch inhaltlich geändert: Musste man damals in Deutschland noch mit einer leicht geschnittenen „USK-Fassung“ Vorlieb nehmen, haben sich die Behörden hierzulande bei dieser Thematik in der Zwischenzeit bekanntlich gewandelt. Entsprechend gibt es auf Switch jetzt die komplett ungeschnittene Version inklusive verfassungsfeindlicher Symbole, wenn man gegen die untote Nazi-Armee in die Schlacht zieht.In Sachen Technik gibt es keinen Grund zur Klage: Die Kampagne mit ihren drei Kapiteln mit jeweils fünf Abschnitten und der Horde-Modus wurden gut auf Nintendos Hybrid-Konsole portiert. Die Action läuft flüssig und sauber, die Steuerung hinterlässt einen präzisen Eindruck. Wie so oft bei Switch-Umsetzung hat man auch hier wieder die Wahl, auf eine alternative Bewegungssteuerung umzusteigen. Die „Splatoon-Variante“ funktioniert zwar ebenfalls ordentlich, ich bin nach dem Anspielen aber dennoch schnell wieder zur klassischen Methode zurückgekehrt.Zwar kann man sich auch alleine durchbeißen, doch genau wie auf den anderen Plattformen gilt auch hier: Je mehr Spieler teilnehmen, desto spaßiger wird das Gemetzel, das sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Neben dem gemeinsamen Kampf über das Internet, der freilich die Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online erfordert, dürfen sich bis zu vier Teilnehmer aber alternativ in einer lokalen Adhoc-Sitzung zusammenraufen. So lässt sich neben der Kampagne selbstverständlich auch der Horde-Modus gemeinsam erleben.