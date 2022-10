Ick freu mir!Das, was ich den Reviews bisher so lesen konnte, gefällt mir SEHR, viele scheinen sich einig zu sein, dass das hier nochmal eine ganze Schippe besser ist, als Teil Eins und Zwei.Die Story soll wohl nicht die beste sein aber das Gameplay ist über jeden Zweifel erhaben und das Spiel soll dank der verschiedenen Charakter, die man so spielen kann und die teils SEHR interessanten Waffen viel frischen Wind und Abwechslung bieten.Alles in Allem ist das wohl der beste Bayonetta-Titel bisher und ich bin sehr gespannt darauf, ob sich das am Freitag für mich ebenfalls so bewahrheitet und ich gehe mal stark davon aus, dass es das genau tun wird.