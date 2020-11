Das Ein-Mann-Shooter-Projekt Bright Memory erntete auf Steam sackweise Vorschusslorbeeren: Zum Start der Xbox Series S/X wurde die einstige Demo als eigenständiges Spiel für 7,99 Euro veröffentlicht. Wie schlägt sich der Titel im Test?

ight Memory stürzen. Die circa 45 Minuten lange Demo bzw. erste Episode des Shooter-Slasher-Entwurfs von FYQD-Studio verleitete auch meinen Kollegen Ben zu einer Vorschau auf 4Players.

Auch im Auflevel-Menü für Shelias Fähigkeiten lenkt man auf Konsole einen Cursor per Analogstick. Unpraktisch, zumal die Action derweil nicht pausiert.

Im Standbild sieht Bright Memory in einigen Einstellungen echt cool aus - die technische Leistung des Ein-Mann-Teams beeindruckt.

und seinen Soldaten auf sich hat und welche Story-Kapriolen chinesische Fabeltiere, Cyber-Soldaten und dunkle Ritter in ein gemeinsames Szenario gespült haben. Die unprofessionelle Sprachausgabe geht zum Glück ziemlich unter, die mittelprächtigen Charaktermodelle haben mich stilistisch an Dark Sector erinnert, falls das noch wer kennt. Außerdem musste ich unwillkürlich an den platten Xbox-360- und PS3-Slasher X-Blades denken: Denn die je nach (freispielbarem) Outfit mehr oder wenig aufreizend angezogene weibliche Hauptfigur Shelia finde ich nicht sexy sondern dümmlich inszeniert - in der Action sehe ich ohenhin nur Hände plus Knarre und für die wenigen Sequenzen hätte es keine sexuelle Projektionsfläche für typische Männerfantasien gebraucht.

Aber all das kann ich selbstredend beiseite schieben, wenn es ans Eingemachte geht: Die rasante Kombination aus Balleren, Zeitlupen-Funktionen, Schwerthieben und EMP-Impulsen, während von allen Seiten garstige Feinde auf mich zustürmen. Die nur drei Waffen fühlen sich jetzt schon ziemlich fett an - vor allem das MG rattert, dass es eine Freude ist, Kopftreffer werden mit kurzen Slow-Motion-Einlagen belohnt, derweil spritzt der rote Saft. Dazu gesellen sich Katana-Attacken, die entweder nur Schaden zufügen oder Feinde zurückwerfen bzw. in die Luft katapultieren. Shelia kann sich auch zu Gegnern hinziehen oder diese umrunden, während sie kurz die Zeit einfriert. Spätestens beim zweiten „Neues Spiel+“-Durchlauf solltet ihr alle Upgrades freigeschaltet haben. Auch ein Bewertungssystem à la

Cry

bietet Bright Memory, allerdings wird dies nur an sehr wenigen Stellen eingesetzt; vielfach bleibt eine Benotung unverständlicherweise aus.

Der optische Mix aus Sci-Fi, Burgen und asiatischer Mythologie ist interessant, wirkt aber aktuell noch sehr willkürlich.