Mario Kart Tour

Auf der anderen Seite führt das Rennen unter den stampfenden Dino-Beinen entlang.

Die Unbeschwertheit ist passé – so viel ist sicher. Statt sich wie früher unkompliziert in einen Cup zu stürzen und sorglos über die Strecke zu rempeln, wird man erst einmal mit einer ganzen Reihe an Währungen, Tages-Boni, Goldbergen, Shop-Angeboten und sogar einer Abo-Möglichkeit konfrontiert. Nur wer sich z.B. den „Gold-Pass“ für monatlich 5,49 Euro zulegt, schaltet die schnellste Klasse (200 ccm) frei - und bekommt zusätzlich jede Menge Klimperkram wie Rubine, Münzen oder Bonus-Tickets. Ständig ploppen irgendwelche penetranten Angebote auf - oder man tippt Beutekisten auf (heißen hier Röhren). Nicht gerade das, was ich mit dem typischen Charme der Serie assoziiere!Auch auf der Piste ist einiges anders. Es wird weder Lokal- noch Online-Multiplayer geboten (wird laut Hauptmenü „sehr bald“ nachgepatcht) und die klassischen Einzelspieler-Wettkämpfe fehlen. Stattdessen gibt es viele kurze Cups, in denen man einer Abwandlung von Forzas Drivataren begegnet. Es steht also der Name echter Spieler über den Karts, die allerdings von der KI gesteuert werden.Anders als in Microsofts Rennspiel sind mir bei ihrer Fahrweise keine persönlichen Eigenheiten aufgefallen. Der Fahrstil dürfte sich – wenn überhaupt – also nur sehr gering an den echten Vorbildern orientieren. Die auf zwei Runden begrenzten Rennen passen bestens zu einem kurzen Spiel in der Bahn. Schade jedoch, dass man die Rundenzahl nicht erhöhen und in hektischen Momenten nicht einmal das Spiel pausieren darf. Anders als bei Mario Kart 8 düst man nicht an Wänden oder der Decke entlang. Stattdessen liefert man sich klassische Kart-Rennen auf vereinfachten Kursen älterer Ableger wie dem 3DS-Teil oder zeitlich wechselnden Städtekursen (aktuell New York). Die farbenfrohen Strecken mit steilen Gebirgsrampen und Hindernissen wie einem stampfenden Dino geben ein hübsches Bild ab und laufen auch auf einem drei Jahre alten Huawei Nova meist flüssig – auf einem iPhone X sowieso.Neben bekannten Zufalls-Extras wie roten oder blauen Panzern bringen die 20 Piloten persönliche Waffen mit. Mit etwas Glück schleudert Knochen-Bowser nach einer Item-Kiste einen zielsuchenden Stachelpanzer zum Vordermann – oder man schwebt als Baby Daisy per Autopilot in der Luftblase über den Kurs. Mario schleudert per Feuerblume drei Feuerbälle, die deutlich leichter ihr Ziel treffen als ein grüner Panzer. Mit der schwammigen Steuerung bin ich auch nach mehreren Stunden nicht wirklich warm geworden, obwohl ich mit verschiedenen Einstellungen experimentiert habe.