„Game Freak hat gelogen“, „Dexit“ und Boykott-Drohungen: Kaum ein Pokémon-Spiel wurde im Vorfeld so kontrovers diskutiert wie Pokémon Schwert & Schild . Ganze 427 Pokémon wurden für die 8. Generation entfernt, da es Game Freak nach eigenen Aussagen nicht möglich war alle Monster auf den technischen Stand von Schwert & Schild zu bringen ( wir berichteten ). Bisher war es immer möglich Pokémon aus den alten Versionen ins neue Spiel zu übertragen. Dass sehr viel Zeit in das Leveln fließt und eine der Hauptmechaniken des Spiels aus dem Fangen besteht, erklärt für Außenstehende die große Enttäuschung der Fans. Auch einige Attacken und die 2013 in Pokémon X&Y eingeführten Mega-Entwicklungen mussten weichen. Ob sich dieser radikale Schritt gelohnt hat und Schwert & Schild als erstes für eine Konsole entwickelte Pokémon überzeugen kann, lest ihr im Test.

Wenn nur der eine Dealer die Lieblingsdroge hat



Wieso tue ich mir eigentlich jedes Mal diese Selbstgeißelung an? Jedes neue Pokémon spiele ich, jedes neue Pokémon enttäuscht mich ein wenig und jedes neue Pokémon macht dennoch irgendwie Spaß. Pokémon-Fans leben in einer Welt, in der es nur einen Dealer für die eigene Lieblingsdroge gibt. Zwar weiß man genau, dass es da draußen viel besseren Stoff gibt, aber dennoch schlägt man immer wieder zu und genießt diesen ganz speziellen Pokémon-Rausch.



Schwert & Schild spielt in der an Großbritannien angelehnten Galar-Region und enthält 81 neue Pokémon sowie 14 spezielle Galar- und 27 Dynamax-Formen. Nach der ersten Skepsis durch Trailer und vermeintliche Grafik-Leaks im Vorfeld kann ich jetzt bestätigen: Das Szenario ist wunderschön und vor allem die Städte und Arenen sehen toll aus. Egal ob das von Blumen übersehte Anfangsdorf, die dampfenden Kamine und Zahnräder von Engine City oder die imposante Drachen-Burg. Allein die erste Zwischensequenz der drei Starter-Pokémon (Team Chimpep!) war definitiv das schönste Bewegtbild, das ich bisher in einem Pokémon-Spiel erleben durfte! Ich konnte mich an den zahlreichen liebevollen Details nicht sattsehen und war spätestens nach der zweiten Arena komplett im Pokémon-Strudel gefangen: Essen, schlafen, Sozialleben? Egal! Ich will weiter, ich brauche mehr Orden, ich will mehr Pokémon!