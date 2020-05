Die blockige Retro-Kulisse beim Schweben überzeugt.

Am Boden wirken die einfach animierten Figuren oft schon zu finster - wenn sie sich nicht gerade wie hier unter einer Lichtquelle befinden.

Endlich wird der Traum vom fliegenden Auto wahr! In der Rolle des zugezogenen Neulings Rania setzt man sich hinters Steuer, um allerlei Aufträge von der Zentrale und halbseidenen Zeitgenossen zugeschustert zu bekommen. Zwischendurch darf die Metropole im blockigen, Minecraft-ähnlichen Pixel-Design auch zu Fuß erkundet werden. Nachdem man auf der Karte einen Parkplatz entdeckt hat, spaziert das winzig dargestellte Alter Ego über die Spitzen der hochgelegenen Stadt. Die Stege des Molochs thronen nach dem Abschmelzen der Polkappen über den Wolken - auf einem Fundament aus uralter Technik, die nicht einmal die Ingenieure mehr richtig durchschauen.Ab und zu erfährt Rania im Gespräch mit Passanten mehr über ihre wundersame Welt, die für sie - einen Neuling aus der Provinz - oft wundersam anmutet. Die Gesellschaft befindet sich unter der Kontrolle der nur bedingt bedrohlich wirkenden Firma Corpsec, auch Rania muss sich mit Hilfe von Befreiungsaktionen befreundeter Gangsterbosse den Corpsec-Kontrollen entziehen. All das ist auf den ersten Blick hübsch glühend inszeniert und wird von stimmungsvollen Synthie-Klängen untermalt - auch wenn das abrupte Umschalten der festen Kameraperspektive manchmal beim Laufen stört.Selten habe ich mich in einem Spiel so oft unterbewusst gefragt, wann es endlich „losgeht“. Die Liefertouren fühlen sich auch nach Stunden noch wie eine Beschäftigungstherapie an. Kein Zeitdruck, keine Herausforderung, keine wirkliche Spielmechaniken. Sicher – es handelt sich um ein Adventure. Aber wie cool wäre es, sich in dieser Kulisse ein paar Verfolgungsjagden zu liefern oder wenigstens bei der automatischen Landung etwas spielerischen Anspruch einzuflechten? Nur ab und zu muss das Vehikel nach kleinen Kollisionen an Werkstätten repariert oder aufgetankt werden. Dort lassen sich auch Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeiten und optische Feinheiten des wechselnden schwebenden Untersatzes ein wenig aufmotzen.Die meiste Zeit über rauscht man aber gelangweilt durch den nicht allzu dichten Verkehr. Auch Freunde von Rätseln werden nicht gefordert: Es gilt höchstens mal, einen Aufzug mit Elektronik zu reparieren, die man überall auflesen kann, während man gemächlich durch diverse Stadtteile spaziert. Oder man läuft ein paar Mal zwischen Gesprächspartnern hin und her. Kurz darauf hat man die passende Info parat, um eine durchgeknallte Fahrstuhl-KI zu überreden, nicht mehr den Zugang zu blockieren. Nicht einmal Geldmangel ist hier ein Problem, nachdem ein gönnerhafter Kunde relativ früh den Zugriff auf ein Bankkonto eröffnet.Den Großteil der Zeit über klappert man also lediglich die auf der Karte markierten Punkte ab: Befördere Technik oder eine Pizza an dekadente City Boys! Sprich mit den passenden Kontaktpersonen, um Zugang zu einem Club und dem darin herrschenden Bandenführer zu erlangen! Begib dich zu einem Imbiss, um Kaffee oder japanische Gerichte zu konsumieren! Als Nebenaufgabe sammelt man verstreute Datenträger für die geheimnisvolle Wissenschaftlerin Evelin ein, die nahe der eigenen Wohnung herumlungert. Nicht besonders spannend.Im Hintergrund schwingt allerdings stets die Gefahr der geheimnisvollen „CORA“ mit. Stimmen die Gerüchte über eine uralte KI, welche in der ganzen Stadt Systeme korrumpiert und auch am Kollabieren kompletter Bauwerke beteiligt sein könnte? Diese Einstürze bekommt man auf den Touren regelmäßig zu Gesicht. Oder handelt es sich nur um einen antiken Aberglauben? Immer wieder findet man neue Infos zu diesem roten Handlungsfaden, der inmitten des Grinds immerhin etwas Neugier wecken kann – z.B. auf einem morbiden Ausflug in den eiskalten Untergrund zu den Aussteiger-Gemeinden der „Feuchtfarmer“.