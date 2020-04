Ein neues Beat’em-Up der BlazBlue- und Guilty-Gear-Macher? Mit Charakteren und Musik, die an Final-Fantasy-Zeiten erinnern? Her damit! Granblue Fantasy: Versus hat uns im Test grafisch wie spielerisch überzeugt.

Gut richtig ab: Die bärtige Dame Ladiva ist eine Wrestling-Urgewalt - hier seht ihr einen ihrer stärksten Moves.

Beelzebub (links) gegen Vaseraga (rechts): Die beiden Hünen duellieren sich am Strand. Beelzebub ist ein Boss, Vaseraga erinnert an Nightmare und Astaroth aus SoulCalibur.

Der Name Granblue Fantasy ist aus gutem Grund nicht jedem Fan japanischer Rollenspiele bekannt: Das 2014 in seinem Heimatland veröffentlichte Mobile-Spiel hat es nie in den Westen, aber trotzdem auf 25 Millionen Downloads und kummulierte Einnahmen von über 400 Millionen Euro gebracht. In Granblue Fantasy steckt eine Menge Final-Fantasy-DNA: Der legendäre Komponist Nobuo Uematsu steuerte die Musik bei, Art Director Hideo Minaba verantwortete den unvergleichlichen Look der Figuren. Seit Jahren wird übrigens auch an einem Konsolen-Action-RPG namens Granblue Fantasy: Relink gearbeitet, aus dessen Entwicklung Platinum Games aber mittlerweile ausgestiegen ist.Für das Prügelspiel-Spin-off hat sich Hersteller Cygames einen ähnlich prominenten Partner geangelt: Arc System Works. Der japanische Traditionshersteller entwickelt schon seit Mitte der 1990er Jahre qualitativ überzeugende 2D-Beat’em-Ups, lief aber erst seit BlazBlue: Calamity Trigger (2008) zur Höchstform auf: Seitdem übertreffen sich die Haudrauf-Profis fast schon im Jahresrhythmus mit spielerisch wie technisch starken Titeln, darunter mehrere BlazBlue-Episoden und natürlich auch das Gold-Award-Spiel Guilty Gear Xrd Rev. 2 Zudem ist Arc System Works auf die Beat’em-Upisierung prominenter Marken spezialisiert: Schon 2005 codeten sie für Sega einen im Westen kaum bekannten, aber starken 2D-Fighter zu Fist of the North Star, 2012 folgte das betörend inszenierte Persona 4: Arena . Dessen Qualität toppte schließlich 2018 noch DragonBall FighterZ , der Beat’em-Up gewordene Fiebertraum aller Dragon-Ball-Jünger – bis heute eines der grafisch spektakulärsten Spiele.Mit einem Prügelspiel zu einer anderen Marke, egal ob aus dem Anime- oder Spielebereich, soll logischerweise nicht nur die Hardcore-Fighting-Fangemeinde angesprochen werden. Deshalb waren sowohl Persona 4: Arena als auch DragonBall FighterZ einsteigerfreundlicher als alle BlazBlue- und Guilty-Gear-Titel. Granblue Fantasy: Versus wählt einen ähnlichen Weg, indem es zum einen nicht sehr kombolastig ist und zum anderen die traditionelle Specialmove-Eingabe (Stichwort: Viertelkreis) optional macht. Wer möchte, kann feurige Superschläge sehr simpel per Richtungstaste plus Schultertaste auslösen, muss dafür aber eine längere Auflade-Zeit (bis der Move wieder auslösbar ist) in Kauf nehmen, als wenn er die Attacke per klassisch eingeprägter „Runter, Vor, Kreistaste“-Sequenz lanciert. Ein interessantes und durchdachtes System, das aber auch dafür sorgt, dass nicht alle Moves stets verfügbar sind, weil sie eben auch bei der traditionellen Eingabe eine gewisse Cooldown-Phase haben. Das fühlt sich etwas einschränkend an und sorgt zusammen mit der niedrigen Bewegungsgeschwindigkeit der Figuren dafür, dass sich Granblue Fantasy: Versus behäbiger spielt als andere Arc-System-Titel. Wer allerdings mal eine Online-Partie gegen einen geübten Spieler ausgetragen hat, der kann bestätigen, dass die Action ziemlich rasant werden kann. Apropos online: In all meinen Test-Matches waren Bildrate und (nicht vorhandener) Lag stets hervorragend, dazu gesellt sich ein optisch nettes Lobby-System mit eigenen Räumen für jede Region und reichlich Einstellungsmöglichkeiten.