Call of Duty: Black Ops Cold War

mit 80 hatte ich gerechnetich beziehe mich mal nur auf die Kampagne, da ich einer der 4 Leute bin, der die CoDs nur deshalb kauftnach dem für mich grandiosen MW Reboot fühlt sich CW irgendwie wieder wie ein Rückschritt ander Titel hier zeigt wieder deutlich, dass Call of Duty nicht gleich Call of Duty istInfinity Ward sind einfach 2 Ligen über den anderen Studiosmit MW haben sie die Serie wie ich finde weiterentwickelt, was längst überfällig warder ernsthafte Konflikt, dieses unglaubliche Maß an Details und Realismus, sie inszenierten teilweise die beeindruckendsten Missionen des ganzen Franchise und dazu eben dieses wahnsinns Gunplay und der Sounddas hier ist in keiner Weise schlecht, aber es ist einfach wieder 'nur' Call of Duty - das Setting ist mega, aber leider an allen Enden verschenktes Potentialda nimmt man zu Zweit wieder ganze Stützpunkte auseinanderda löst man wirklich qualitativ hochwertige und für CoD-Verhältnisse absolut untypische Rätsel, nur um dann mit Missionen belohnt zu werden, die kaum langweiliger hätten sein könnenman besucht die DDR, was einfach rundum richtig gelungen gemacht wurde und wird später in ein total liebloses Vietnam-Szenario geworfenAbwechslung ist genügend da, aber hier wäre weniger mehr gewesen - ein spannender, bodenständiger Agententhriller im geteilten Deutschland hätte bei mir wohl mehr gezündet, als überall mal zu sein, aber nirgends richtig gutleider verpassen sie es auch hier Charaktere zu etablieren, irgendwie bleibt alles so belanglostrotzdem macht es Spaß, CoD Kampagnen gehen bei mir meist immer, aber es ist so weit entfernt von Modern Warfareapropo... so langsam sollte das MW3 Remaster bitte mal kommen