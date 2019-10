The Bradwell Conspiracy

Amazon, Apple, Google, Microsoft und Facebook...

Was ist im Museum von Bradwell Electronics bei Stonehenge passiert?

Mit einem 3D-Drucker stellt man Gegenstände her, die man wiederum in Puzzles einsetzen kann.

Manchmal muss man auch Planken zu Booten bauen, obwohl man schwimmen kann...

Die Kulisse hat stimmungsvolle Momente, aber wirkt mitunter recht steril.

...sind gar nichts im Vergleich zu Bradwell Electronics. Denn die Briten finden unter Stonehenge eine mächtige Substanz, die sie an den Big Five vorbei an die Spitze der Tech-Unternehmen katapultiert. Im Jahr 2026 arbeiten sie sogar an einer Technologie der Wasserreinigung, die die ganze Welt verändern soll. Aber als man sie pünktlich zur Sommersonnenwende vorstellen will, geht etwas gewaltig schief. Als Spieler erwacht man orientierungslos in einem Museum voller Trümmer, das Bradwell direkt neben Stonehenge erbauen ließ. Kaum macht an die ersten Schritte in Egosicht, sorgen kleinere Erdbeben für weitere Erschütterungen. Was ist hier passiert?Immerhin ist man nicht ganz allein in den verlassenen Korridoren, denn eine Frau namens Amber hat ebenfalls überlebt. Zwar hat man lediglich einseitigen akustischen Kontakt mit ihr, es gibt also keine Multiple-Chopice-Dialoge à la Firewatch , aber man kann über eine Augmented-Reality-Brille (AR Smart Glass) seine Umgebung fotografieren und Bilder mit ihr tauschen. So zeigt man ihr, wo man sich gerade befindet oder welchen Gegenstand man ansieht - all das wird angenehm natürlich in das Rätseldesign integriert, so dass man über den Austausch von Fotos auch Hilfe von ihr bekommt. Die englische Sprachausgabe ist klasse (es gibt deutsche Untertitel) und auch die Musik kann sich hören lassen.Amber ist nicht nur ein nützlicher Guide, weil sie für Bradwell gearbeitet hat. Sie sorgt mit ihren natürlichen Reaktionen auf ihre eigenen Erkenntnisse oder eingeschickte Bilder dafür, dass eine lebendige, wenn auch einseitige Kommunikation entsteht - man kann ihr also nie sagen, dass ihre Ausführungen über Schoko-Eis nerven, während sie selbst irgendwann genervt reagiert, weil man ihr nutzlose Bilder von Büchern schickt. Schön ist wiederum, dass sie nach einiger Zeit auch von selbst nachfragt, wenn man zu lange irgendwo verharrt. So entsteht im Gegensatz zu anderen Rätsel-Abenteuern eine angenehme Verbindung zwischen Erkundung, Knobelei und Storytelling, während man von Kommentaren begleitet durch Korridore kriecht oder Labore durchstöbert.Neben Ambers Erläuterungen sorgen Notizen, Audiologs sowie die Museumsumgebung mit ihren historischen Ausstellungen dafür, dass man immer tiefer in die Geschichte von Bradwell Electronics abtaucht - teilweise im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie haben scheinbar ein Tunnelsystem unter Stonehenge angelegt. Man kann das Gelände jedoch nicht frei erkunden, denn Amber gibt mit Aufgaben wie "finde jenen Fahrstuhl" oder "aktiviere diesen Schalter" meist ein Ziel vor. Auf dem Weg von A nach B findet man zwar weitere AR Smart Glasses mit anderen Zugangsberechtigungen, so dass man vorher unzugängliche Türen oder Computer öffnen kann, aber die wechselt man nicht frei, sondern legt sie fest an. Hier hat man einiges an Potenzial im Bereich stückweiser Erkundung samt Rückkehr zu vorherigen Sackgassen liegen gelassen, das Spiele in der Tradition von Metroid oder Castlevania auszeichnet.Dafür ist der Einsatz des mobilen 3D-Druckers interessant: Findet man die oben erwähnte Supermaterie in Form rotgold glänzender Klumpen sowie eine scanbare Blaupause, kann man das Gezeigte sofort kopieren. So erstellt man Figuren, Schlüssel, Puzzleteile, Bodenplatten, Rohre, Planken & Co, um sie irgendwo einzusetzen. Manchmal geht es nur darum, sich eine Brücke zu bauen, einen Mülleimer als Barriere für eine rotierende Brücke zu platzieren oder einfach fehlende Teile zu ersetzen, manchmal muss man geometrische Puzzle oder Logikrätsel in mehreren Schritten lösen. All das wird mit der Zeit immer etwas fordernder, aber nicht so schnell gehirnverzwirbelnd wie kürzlich in The Sojourn oder so mathematisch verkopft wie in The Witness ; eine optionale Hilfe gibt es jedoch nicht. Hat man einen Abschnitt gemeistert, werden Materialvorräte und Blaupausen übrigens gelöscht. Auch hier macht man es sich etwas zu einfach, denn ein stückweise aufgebautes Inventar hätte die Spieltiefe und Kombinationsmöglichkeiten erhöhen können.Zumal dieses Zurücksetzen genauso künstlich wirkt wie manche Rätselsituation: Manchmal steckt man gefühlt fest, weil das Spiel trotz logischer Alternativen eine spezielle Lösung verlangt. Oder weil man einfach nicht genug Material hat und erstmal alle Räume absuchen muss; zum Glück kann man sprinten. Es gibt auch mal unsinnige Situationen, wenn man z.B. partout nicht in ein Boot steigen darf, das nur wenige Zentimeter entfernt wartet - man muss tatsächlich eine Planke bauen, obwohl man im Wasser nicht stirbt, sondern schwimmen kann. Diese Situationen stören den Spielfluss manchmal ebenso wie die teils unpräzise Steuerung: Bei mehreren Schubladen ist das Anwählen fummelig, auch das Ausrichten und Anlegen von gedruckten Gegenständen ist teilweise zu hakelig. Zudem gibt es trotz einer Kulisse mit wenigen Details und keinerlei Action einige Bildratenprobleme.