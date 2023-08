Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Ein Pixar-Film zum Spielen

Die PC-Fassung auf sehr hohen Einstellungen...

Fließende Dimensionssprünge

...und auf der PS5 im ansehnlichsten Grafikmodus „Wiedergabetreue“.

ließ im Juni 2021 einen Traum wahr werden. Schon als ich in der Introsequenz durchs prall gefüllte Stadion stolzierte, fühlte ich mich wie in einem spielbaren Animationsfilm. Mit dem Unterschied, dass das Gebotene noch viel lebendiger wirkte, voller herumwuselnder Bestien, schreiender Roboter und über den Himmel zischender Raumschiffe. Nachdem sich Sonys Exklusivtitel verstärkt für den PC öffneten, ist nun auch diesefür den Spielerechner erhältlich. Die Portierung entstand in Zusammenarbeit mit der Sony-Tochter Nixxes aus dem niederländischen Utrecht. Auch die spielerische Vielfalt kann sich sehen lassen. Nachdem Dr. Nefarious den Dimensionator stibitzt hat, nimmt der Lombax hüpfend und ballernd die Verfolgung auf und zischt dabei durch zahlreiche Dimensionsrisse.Auf der Reise wartengegen zersplitternde Giganten, kombinierte Wandlauf-Akrobatik mit schnellen Harpunenschwüngen, ein Ritt auf Flitzkäfern, Drachen, und vieles mehr. Interessant werden die Ausflüge auch durch die Abwechslung mit Ratchets alternativem weiblichen Ich Rivet. Die Widerstandskämpferin greift auf das gleiche Arsenal an Rüstungen,und Gadgets zurück. Sie reichen von überspringenden Funken über fette Energiestrahlen bis hin zu Sprinkleranlagen, die Gegner in Pflanzen verwandeln. Wer möchte, kann auch den Dualsense-Controller der PS5 anschließen, um beispielsweise mit halb durchgedrücktem Trigger zu zielen und bei vollem Druck eine Schmetterbombe abzuschießen. In Rätselpassagen müssen zudem Lemmings-ähnliche Clank-Hologramme mit Gravitationskugeln auf den rechten Weg gebracht werden.Mehr zu den inhaltlichen Details erfahrt ihr, das auch beikleine Kopfnüsse bereit hält. Die blitzenden Risse helfen nicht nur dabei, sich mit der Harpune hinter Gegner zu teleportieren, um sie zu flankieren. Sie schicken euch auch auf fremde Planeten, zum Beispiel in eine prähistorische Welt voller angriffslustiger Dinosaurier. Laut Sony war ein derart abrupter Sprung in völlig andere Welten seinerzeit nur dank der modernen NVMe der PS5 möglich. Beim Übergang muss schließlich in Rekordzeit eine Vielzahl neuer Assets geladen werden. Im Test auf dem PC meistert aber auch einedie Aufgabe recht passabel. Nach der Installation auf einer Crucial MX 500 4 TB mit einer sequenziellen Leserate von 560 MB/s flutschen manche der Übergänge hier ebenfalls verzögerungsfrei über den Schirm.Bei anderen Dimensionssprüngen gönnt sich Ratchet einevon etwa einer halben Sekunde bis zwei Sekunden. Während er in der Luft hängt, rudert er einfach noch etwas länger mit den Armen, bevor er an seinem Ziel landet. Keinerlei Pausen gibt es nach der Installation auf der flotteren NVMe-SSD „Toshiba XG5“ – obwohl diese mit einer maximalen Leserate von 3000 MB/s ebenfalls deutlich hinter dem PS5-Modell (7100 MB/s) liegt. Ein Grund für die reibungslose Umsetzung der Sprünge dürfte die Unterstützung der DirectStorage-Runtime 1.2 sein. Sie verlagert das Entpacken von Objekten wie Texturen von der CPU direkt auf die Grafikeinheit. Laut Nvidia helfen auch die RTX-IO-fähigen Treiber bei einem schnellen Austausch zwischen SSD und Grafikkarte. Ich habe das Spiel mit einerund einemgetestet.