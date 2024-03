Worum geht es in Horizon: Forbidden West?

Wenn die Sonne richtig scheint und man den richtigen Winkel trifft, wirkt Horizon Forbidden West nahezu malerisch und beruhigend.

Was kann die PC-Portierung?

Neu im zweiten Teil: Aloy kann endlich tauchen und Unterwasser ganz neue Dinge erkunden.

Diebeginnt einige Monate nach dem Finale des Vorgängers: Aloy hat Meridian hinter sich gelassen, um sich auf die Suche nach einer Lösung zu finden, eine mysteriöse Seucheloszuwerden. Schnell stellt sich heraus, dass ausgerechnet der bereits aus dem Vorgänger bekannte Sylens, gesprochen vom 2023 verstorbenen Schauspieler Lance Reddick, irgendwie seine Finger mit im Spiel hat und Aloy bittet, in den titelgebendenzu reisen.Dort warten auf die rothaarige Jägerin neue Gefahren, Begleiter, Erkenntnisse und natürlich einedie es zu erkunden gilt. Diese ist mitunter der Co-Star des Spiels, denn sie ist schlicht und ergreifend wunderhübsch, detailliert bis hin zum einzelnen Sandkörnchen und bietet dank der Möglichkeit, mittlerweile tauchen und gleiten zu können, ebenso ein paar neue Fortbewegungsoptionen. Wenn man durch die von der Natur längst zurückeroberten Ruinen schreitet, in kristallklare Bäche springt oder den Wolken näher kommt, als man glauben mag, dann lässt einen Horizon: Forbidden West schnell vergessen, dass man hier eigentlich gerade die Menschheit retten soll.Spielerisch hingegen gibt es die gewohnte: An jeder Ecke grabbelt man Ressourcen auf, findet Sammelgegenstände, erledigt eine Vielzahl von Haupt- und Nebenaufträgen, kann sich an einem kuriosen Minispiel versuchen und vieles mehr. Über die genauen Stärken und Schwächen haben wir euch bereits in unsereminformiert.Inhaltlich und erzählerischsich die neu veröffentlichte PC-Version nämlich absolut gar nicht vom PlayStation-Original. Sprich: Die meiste Zeit seid ihr laufend, sprintend oder schleichend unterwegs, helft verschiedenen Leuten bei ihren Problemen, trefft kleinere Entscheidungen und kämpft natürlich gegen dieund sonstigen Wesen, die den Großteil der Erde bevölkern. Die Kämpfe sind gewohnt temporeich, legen Wert darauf, dass ihr nach und nach die jeweiligen Schwachstellen eurer Feinde ausnutzt und setzen einen auf den höheren Schwierigkeitsgraden gehörig unter Druck.Am PC spielen sich die Gefechte, wie bereits beim Vorgänger,– insbesondere, da man die Tastenbelegung nahezu vollständig individuell festlegen kann. Angesichts der zusätzlichen Gadgets und Fähigkeiten, die man mit Aloy in Horizon Forbidden West freischaltet, sind ein paarweitere Tasten auf jeden Fall eine Wohltat. Wer will kann aber auch problemlos mit Controller loslegen, egal ob nun das klassische Xbox-Gamepad oder derherhalten darf. Letzterer wird übrigens nativ unterstützt, ihr kommt also in den Genuss der adaptiven Trigger und des haptischen Feedbacks, sofern gewollt.Überhaupt dürften einem als eingesessener PC-Spieler das Herz aufgehen: Dieder Portierung sind mannigfaltig. Die wichtigsten Optionen sind ohnehin vorhanden, dazu gibt es die drei gängigen Upscaling-Methoden: Nvidia DLSS, AMD FSR und Intels XeSS. Welche ihr davon nutzt, ist euch und der von euch verwendeten Grafikkarte überlassen. Unterstützt wird ebenfalls die Frame Generation auf Nvidia-GPUs der RTX 4000er-Generation, während AMDs Version noch fehlt. Letztere soll aber mit einem kommenden Patch hinzugefügt werden, nur wann ist eben noch unklar. Etwas schade ist jedoch, dass es nicht möglich ist, die FPS zu limitieren. Stattdessen ist man gezwungen, entweder die Funktion über den Grafikkarten-Treiber zu aktivieren oder ein externes Programm wie Rivatuner einzusetzen.