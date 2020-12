Die renommierte 2K-Basketballreihe geht einen anderen Weg als FIFA, Call of Duty oder Assassin's Creed: Statt eines dezenten Grafik-Updates auf PS5 und Xbox Series X erhaltet ihr eine echte Next-Gen-Version, mit grafischem Wow-Effekt und neuen Inhalten. Doch das kostet, und zwar Vollpreis. Ob sich diese Investition für NBA 2K21 lohnt, das verrät unser Test.

Hochaufgelöst, aber leblos und steril: die frei begehbare Stadt im Modus "Mein Spieler".

t schlussendlich zwar nicht für eine höhere Spielspaßwertung, fügt der PS5-Fassung aber eine coole Komponente hinzu. Und es zeigt, dass Visual Concept sich bei den Next-Gen-Versionen Gedanken gemacht hat.

Die WNBA, also die nordamerikanische Frauen-Basketball-Liga, hat endlich mehr Präsenz im Spiel.

ner Pro-Stick-Bewegung beeinflusst wird, ist ein schönes Detail - fällt aber nur im direkten Vergleich auf oder wenn ich lange auf dem Trainingsplatz übe. Noch eleganter als auf PS4 und Xbox One finde ich das Passspiel, vor allem risikoreiche Zuspiele (durch doppelten Kreistasten-Druck) oder Bodenpässe.

Die Zeiten von Rennspielen, Shootern oder gar Prüglern als Next-Gen-Kaufargument scheinen erstmal vorbei: Wer seine Freunde oder sich selbst darin bestärken möchte, mit dem Kauf einer neuen, 500 Euro teuren Konsole das Richtige getan zu haben, dem stehen abseits des formidablen Demon's Souls -Remakes wenige Argumente der Marke „Kinnlade runter“ zur Verfügung. Was ihr vielleicht nicht auf dem Radar hattet, aber doch in Betracht ziehen solltet: NBA 2K21. Ich hatte auf Visual Concepts Versprechen, zum Start der neuen Geräte eine echte Next-Gen-Basketball-Erfahrung zu liefern, wenig gegeben - sicher auch, weil das Team und natürlich Publisher 2K in den letzten Jahren mit ihren schrecklichen Mikrotransaktionen viele Sympathien verspielt haben.Aber grafisch und in puncto Präsentation ist das PS5- und Xbox-Series-X-Debüt eine Wucht. Das geht mit der Intro-Kamerafahrt los - der Court sieht so leuchtend, so knackscharf aus wie nie zuvor. Vermutlich eignet sich Basketball für sowas auch einfach besser als FIFA, weil die Kamera stets einigermaßen nah dran am Spielgeschehen ist und man trotzdem die nötige Übersicht behält. Alle Spieler sehen deutlich schicker aus als in den ebenfalls ansehnlichen Version für PS4, Xbox One oder PC, die prominenten Stars sind eine glatte Wucht. Egal ob Cover-Athlet Lillard, GOAT-Anwärter LeBron, der Neu-Laker Dennis Schröder oder viele andere - die Sportler sind krass detailliert (Tattoos, Bart, Hände), glänzen mit meist passenden Gesichtsanimationen und schwitzen wunderbar schön. Regelmäßig habe ich mich dabei erwischt, zur Wiederholung zu wechseln, um die Grafikpracht aus der Nähe in Zeitlupe genießen zu können. Auch der Korb mitsamt der griffigen Textur des Netzes oder der Ball selbst sind Hingucker. Zudem können sich die Animationen der Cheerleader in der Halbzeit-Show sehen lassen. Das Publikum erstrahlt ebenfalls ein Stück detaillierter, hier ist aber noch am meisten Luft nach oben.Auf beiden Next-Gen-Konsolen läuft der Sport mit flüssigen 60 Bildern, dazu gesellen sich fast nicht mehr existente Ladezeiten. Auch das ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den bisherigen Versionen. Schließlich gesellen sich auf der PS5 noch die Vorteile des Dual-Sense-Controllers dazu: Je erschöpfter mein Spieler ist, desto mehr Widerstand regt sich auf dem rechten Trigger, wenn ich zum Sprint ansetzen will. Gleichzeitig wird links mehr Kraft zum Drücken benötigt, wenn sich mein Athlet beim Aufposten einem stärkeren Spieler gegenübersieht. Und dann rüttelt der Dual Sense bei Körperkontakt noch dramatisch anders und intensiver als der Xbox-Controller. Das reichDas Spielgefühl selbst profitiert ebenfalls von der Überarbeitung durch das Entwicklerstudio - wenngleich ich auch nach etlichen Partien nur einen Teil der vollmundigen Ankündigungen ( hier und hier ) nachfühlen kann. Ich habe zum Vergleich auch die PS4-Fassung nochmals eingelegt und würde definitiv sagen, dass auf den neuen Konsolen der Sport noch realistischer abgebildet wird. Das Gewicht und Momentum der Spieler kommt stärker rüber, die verbesserten Animationsübergänge sorgen für ein flüssigeres Spiel und gefühlt mehr Kontakt zum Parkett. Das System für Korbleger und Würfe per Pro-Stick (also dem rechten Analogstick) kann im Menü nach wie vor stark individualisiert werden - in jedem Fall sorgt die verlängerte Power-Leiste auf den neuen Konsolen aber für mehr Zugänglichkeit. Ich kam damit auf PS4 und Xbox One zwar auch ordentlich zurecht, aber viele langjährige Serienfans klagten bei NBA 2K21 über das kniffligen Wurftiming. Dass die Höhe der Ballflugkurve nun durch die Geschwindigkeit mei